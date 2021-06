Papa Amadou Sarr de la DER surestime le pourcentage de ruraux au Sénégal - adakar.com

Pape Amadou Sarr, délégué général de la DER/FJ

Invité de l'émission mensuelle « Club Dakaractu-Soleil », le Délégué général à l’entreprenariat rapide, Papa Amadou Sarr, a affirmé que le Sénégal est composé de 70 à 75% de personnes vivant en milieu rural.



La Délégation générale à l'entreprenariat rapide (DER) est une structure qui met en œuvre des stratégies de promotion de l’auto-emploi des jeunes et des femmes, à travers l’octroi de financements sous forme de crédits.



Contacté par Africa Check, Papa Amadou Sarr a indiqué qu’il travaille avec des statisticiens assermentés et qu’il tire tous ses chiffres des agences officielles, comme l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie, l'ANSD.



55% de ruraux en 2018



« La population rurale fait référence aux personnes vivant en milieu rural, telle que définie par les bureaux nationaux de statistiques. Elle est calculée en faisant la différence entre la population totale et la population urbaine », selon la Banque mondiale.



Interrogée par Africa Check, l’ANSD invite à consulter sur son site web le document Situation économique et sociale du Sénégal 2017-2018, publié en juillet 2020.



Le rapport indique que la population vivant en milieu urbain est passée de 25% à 45% au cours de la période 1960-2018.



S’il y a 45% de la population vivant en milieu urbain, comme indiqué par le document, cela signifie que « le reste (Ndlr : 55%) est en milieu rural », nous explique l’ANSD dans un courrier électronique.



Les explications de l’ANSD sont d’ailleurs confirmées par ledit rapport dont la page 49 souligne que le chiffre 55% correspond à près de 3 personnes sur 5 (55%) résidant en milieu rural en 2017 et en 2018.



