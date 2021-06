Vol de fréquence : ElHadj Ndiaye (2stv) a porté plainte contre Tfm - adakar.com

Vol de fréquence : ElHadj Ndiaye (2stv) a porté plainte contre Tfm Publié le mercredi 2 juin 2021

Les choses ne traînent pas du côté de la 2Stv. Le patron de la chaîne privée, El Hadj Ndiaye est passé à l'acte dans l'affaire des vols de fréquence dont il accuse la chaîne Tfm de Youssouf Ndour. Il a déclaré avoir déposé une plainte au niveau de la gendarmerie de Faidherbe.



"Pendant que le CNRA veut remettre de l'ordre, pendant que l'État, à travers le ministère de la Communication, veut instaurer l'équité, pendant que l'ARTP veut fermer des chaines de télévision, la TFM vole des fréquences. Je veux que justice soit faite. Je ne peux plus rester passif alors qu'on continue de me voler mes fréquences. On a même débauché mes agents, des techniciens, pour qu'ils donnent les numéros de mes fréquences", protestait-il plus tôt.



El Hadj Ndiaye avait aussi annoncé une plainte. Chose faite. "… J'ai porté plainte contre X, dit-il, pour que les responsabilités soient situées. Nous espérons que l'État -à travers ses représentants (ministère de la Culture et de la Communication, CNRA et ARTP) va appliquer la loi. On ne peut vouloir fermer SEN TV pour des questions essentiellement politiques et laisser prospérer une telle injustice. Ce serait un exemple à l'endroit des patrons de presse pour que pareille injustice ne se reproduise".