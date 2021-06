UEMOA : La production vivrière estimée à 70 millions de tonnes pour la campagne 2020/2021 - adakar.com

La production vivrière de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) est estimée à 69,675 millions de tonnes pour la campagne 2020/2021, selon le rapport annuel 2020 de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) basée à Dakar.



Par rapport à la campagne 2019/2020, cette production vivrière a enregistré une hausse de 5,1%. Selon l’Institut d’émission, cette évolution est principalement portée par les tubercules (+3,9%) et les céréales (+3,8%). Les productions des autres cultures (légumineuses, plantes horticoles, fruits, etc.) ont progressé de 10,0%.



Il faut dire que la campagne agricole 2020/2021 a béné­ficié, au plan climatique, de conditions plu­viométriques globalement favorables. Selon le centre régional AGRHYMET(qui a entre autres objectifs la contribution à la sécurité alimentaire et l’augmentation de la production agricole dans les pays du Comité inter-Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel), les quantités d’eau enregistrées ont été supérieures aux moyennes observées sur la période 1981- 2010.