COVID 19 et mortalité - Un risque plus élevé chez les fumeurs
Publié le mercredi 2 juin 2021

Les risques de mortalité liée au Covid 19 sont plus élevés de 50% chez les fumeurs. C’est ce que soutient l’Organisation Mondiale de la Santé







Selon l’OMS qui lance la campagne « S’engager à arrêter de fumer », les fumeurs ont un risque de 40 à 50 % plus élevé de développer une forme grave de la ‎COVID-19 ou d’en mourir. ‎ Par conséquent, soutient le Directeur général de l’Organisation, Dr ‎Tedros Adhanom Ghebreyesus, cesser de fumer est la meilleure chose que les ‎fumeurs puissent faire pour réduire les risques liés au coronavirus, outre le risque de ‎développer des cancers, des cardiopathies et des maladies respiratoires. ‘’Nous appelons tous les pays à ‎jouer leur rôle en se joignant à la campagne de l’OMS. Ce, en créant des environnements sans ‎tabac qui donnent aux gens les informations, le soutien et les outils dont ils ont besoin pour ‎cesser de fumer, définitivement. ‎



L’organisation onusienne a lancé cette campagne pour soutenir les millions de consommateurs de tabac qui ont ‎décidé d’agir pour protéger leur santé. Mais qui ont toutefois besoin d’aide pour réussir. ‎ La campagne travaille actuellement directement avec 29 pays ciblés. Chaque ‎pays a convenu avec l’OMS de certaines activités. Parmi lesquelles la mise en place de ‎campagnes nationales de sensibilisation, la diffusion de nouveaux outils numériques, la révision ‎des politiques, la mobilisation des jeunes. Il y a également la formation des agents de santé, l’ouverture de ‎nouvelles cliniques de sevrage tabagique, le soutien aux thérapies de remplacement de la ‎nicotine par l’intermédiaire de partenaires de l’OMS, la mise en place de services gratuits d’aide ‎par téléphone, la mise à disposition de cours pour arrêter de fumer, entre autres.



‎’’Pour aider les consommateurs de tabac à s’engager à s’arrêter de fumer et à réussir à le faire, ‎nous utilisons des outils numériques qui permettront de lancer le chabot de la campagne de ‎l’OMS. Grâce à l’intelligence artificielle, nous avons proposé du matériel de plaidoyer en 30 langues’’, explique, ‎Dr Rüdiger Krech, Directeur du Département Promotion de la santé à l’OMS.‎ Les personnes qui souhaitent ne plus fumer ‎reçoivent conseils et encouragements chaque jour, et cela pendant une période pouvant aller ‎jusqu’à six mois. Cette aide est disponible gratuitement sur WhatsApp, Viber, Facebook ‎Messenger et WeChat.‎



‘’À l’échelle mondiale, environ 39 % des hommes et 9 % des femmes consomment du tabac. ‎C’est en Europe que l’on constate aujourd’hui les taux de tabagisme les plus élevés, à 26 %. Les ‎projections ne montrant qu’une diminution de 2 %, d’ici à 2025, si des mesures gouvernementales ‎ne sont pas prises de toute urgence’’, prévient le Dr Tedros. ‎



