Le véhicule de l`équipe de “Leral“ fait un accident à hauteur de Kédougou

Kédougou, le 31 mai 2021 - Le véhicule de l`équipe du du groupe “Leral“ a fait un accident de la route à hauteur de Kédougou, dans le cadre de la tournée économique du chef de l`État. Tweet

Un avion militaire décollera de Tambacounda, lundi, vers 22h pour évacuer sur Dakar les deux blessés de l’accident ayant coûté la vie à trois agents du site d’information Leral.net, a annoncé le chef de l’Etat.



Les deux blessés seront pris en charge à l’Hôpital Principal de Dakar, a indiqué Macky Sall à l’inauguration de l’Hôpital régional Amath Dansokho de Kédougou.



A l’entame de son discours, Macky Sall a fait observer une minute de silence à la mémoire des disparus avant de présenter ses condoléances à la presse sénégalaise.



Par le biais du porte-parole de la présidence, le chef de l’Etat avait présenté ses ’’condoléances les plus attristées’’ aux familles des trois agents du site d’information Leral.net tués dans un accident de la circulation survenu alors qu’ils tentaient de rallier Kédougou avant l’arrivée du chef de l’Etat, en tournée, dans la zone.



’’La voiture de l’équipe de reportage, qui avait devancé le cortège présidentiel resté à Tambacounda, a eu un choc frontal avec un camion’’, a précisé Seydou Guèye.



’’Immédiatement alertés, les éléments de la Gendarmerie et les Sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour faire les constats et apporter les premiers secours aux blessés’’, a-t-il ajouté.



M. Guèye a fait savoir que le président de la République avait donné des instructions pour la prise en charge rapide des blessés à l’hôpital régional de Tambacounda, et leur évacuation sur Dakar.



