Lera en deuil: Les organisations professionnelles de la presse marquent leur solidarité Publié le mardi 1 juin 2021 | Enquête Plus

Le président Macky Sall sur le site de l`accident meurtrier ayant tué des membres de l`équipe de Leral

Kédougou, le 31 mai 2021 - Le président de la République Macky Sall s`est déplacé sur le site de l`accident tragique qui a coûté la vie à trois envoyés spéciaux du site d`informations Leral à sa tournée économique. Tweet

La presse est en deuil, avec la mort par accident d’un journaliste, d’un cadreur et d’un chauffeur du média en ligne Leral.net. Le Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (Synpics), la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS) et l’Association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne (Appel) se sont inclinés devant la mémoire des disparus.



La CJRS regrette que ‘’ces jeunes, à la fleur de l’âge, aient perdu la vie alors qu’ils étaient en mission, dans le cadre de la tournée économique du président de la République dans le Centre et le Sud Est du pays. La CJRS présente ses condoléances attristées au Groupe Leral, aux familles des braves confères et collaborateurs disparus et à toute la presse sénégalaise’’.



Le Synpics, dans sa note, dit réitérer sa solidarité agissante à l’administrateur du groupe, Dame Dieng. Le Synpics ‘’salue la promptitude annoncée dans la prise en charge médicale des blessés de cet accident et invite les médias engagés à la couverture de cette activité à faire preuve de prudence’’.



La CJRS va plus loin. Elle ‘’demande aux autorités d’assurer la prise en charge des blessés et d’accompagner les familles des victimes’’.