Tribune de *Francis Journot: « Il faut transférer de la Chine à l’Afrique, une part de la production industrielle » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Tribune de *Francis Journot: « Il faut transférer de la Chine à l’Afrique, une part de la production industrielle » Publié le mardi 1 juin 2021 | financialafrik.com

© Présidence par DR

Le chef de l`État inaugure la Plateforme industrielle internationale de Diamniadio

Diamniadio, le 22 novembre 2018 - Le président de la République a procédé, ce jeudi, à l`inauguration de la Plateforme industrielle internationale de Diamniadio. Tweet

Ce changement de paradigme mondial permettrait de moderniser l’Afrique et offrirait à certains pays la possibilité de s’extraire de la spirale du piège chinois de la dette africaine pour ainsi préserver leur souveraineté. L’installation d’infrastructures et d’outils industriels d’entreprises souvent occidentales ainsi que la création d’un important tissu d’entreprises locales, génèreraient sur le sol africain, des dizaines de millions d’emplois plus rémunérateurs que ceux du secteur informel. Cette mutation qui s‘inscrirait néanmoins dans le respect de l’environnement, favoriserait de nouveaux échanges entre des Etats africains et leurs partenaires fréquemment français, européens, américains et parfois asiatiques. Elle augmenterait la croissance de chacun d’entre eux.



Quand l’idéologie empêche le développement de l’Afrique et maintient la pauvreté

Lors de sommets internationaux, au moment où l’extrême pauvreté et la famine font plus de ravages que jamais, des occidentaux et des africains bien nourris expliquent fréquemment à une population qui compte 250 millions d’habitants souffrant de malnutrition dans une Afrique quasiment dépourvue d’industrie qui émet peu de co2, que les priorités doivent être cependant la transformation numérique et une transition verte aux contours incertains.