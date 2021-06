Sénégal: la BNDE, de nouvelles couleurs, de nouvelles ambitions - adakar.com

La Banque Nationale pour le Développement Economique (BNDE) vient de dévoiler sa nouvelle identité visuelle. Avec des couleurs plus expressives qui ancrent la banque dans son caractère universel, le financement des PME, de l’agri-business et de l’économie réelle en général. En dévoilant les nouvelles couleurs de la banque le 27 mai, le directeur général de l’institution, Thierno Seydou Nourou Sy, a déclaré que la banque travaille sur un plan de relance 2021 en cours pour accompagner les secteurs stratégiques. “Nous comptons mettre sur place des conditions d’investissement et favoriser les unités industrielles qui ont vocation à produire localement”, a notamment déclaré Thierno Seydou Nourou Sy.



La BNDE réaffirme ainsi sa volonté d’accompagner la filière anacarde, la chaîne de valeurs arachidière et, entre autres, la commercialisation du riz en s’ajustant au Plan d’action prioritaire ajusté et accéléré (PAP 2A), version revue du Plan Sénégal Émergent (PSE), pour la relance de l’économie. A noter que ce changement intervient après le départ de l’un des actionnaires, Bridge Bank, qui avait apporté son expérience dans la phase de démarrage et de consolidation de l’activité de la BNDE.