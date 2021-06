Escale de Macky Sall à Kaolack : “Cette mobilisation ne doit nullement surprendre…” - adakar.com

Escale de Macky Sall à Kaolack : "Cette mobilisation ne doit nullement surprendre…" Publié le mardi 1 juin 2021

© Présidence par LM

Arrivée du président Sall à Kaffrine au premier jour de sa tournée économique

Kaffrine, le 29 mai 2021 - Le président de la République Macky Sall est arrivé, ce samedi 29 mai 2021, dans la région de Kaffrine pour la première journée de sa tournée économique dans le monde rural. Tweet

Les responsables de l’Alliance pour la République (APR) de Kaolack ont livré un vrai concours de mobilisation lors de l’escale de leur mentor ce week-end. Les troupes du Directeur de la Senelec regroupées à Kabatoki, à la périphérie ouest de l’entrée de la commune, ont arboré des tee-shirts et casquettes à l’effigie du président Macky Sall.



“Cette mobilisation ne doit surprendre nullement car, aujourd’hui dans toute la région de Kaolack, le leadership du Directeur de la Senelec est reconnu. En un temps record, il a réussi en mettre en œuvre la vision du chef de l’État qui est l’accès universel à l’énergie d’ici à 2025. Un objectif dont l’atteinte dépend des progrès dans les localités rurales qui ont un taux d’électrification d’environ 60 %”, explique Cheikh Ibrahima Diallo du Parti Justice Développement.



Pour le leader politique, le technocrate qui a su gérer avec un brio un investissement de 29 millions $ (15,9 milliards Fcfa) dans la région de Kaolack pour l’électrification de 297 collectivités ne récolte que ce qu’il a semé.



“L’approche participative et inclusive qu’il a adoptée pour mettre à contribution les autorités et populations locales dans l’amélioration des différentes opérations des programmes d’électrification. 32 villages restent encore à connecter dans la région de Kaolack et 30 000 poteaux de transmission en bois ou en ciment seront également implantés. La compagnie entend également investir 58 millions $ supplémentaires dans l’électrification rurale au cours des trois prochaines années, afin de contribuer à l’atteinte de l’accès universel à l’énergie”, renchérit-il.