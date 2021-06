Décès journalistes de léral et Mamadou Diop* (LDR/Yeesal) : Les condoléances de Thérèse Faye - adakar.com

Thérèse Faye, Administrateur Général du Fongip, Maire de Diarère

C’est avec beaucoup de peine que j’ai appris le décès tragique des membres du groupe de presse Leral, dans un accident sur la route de Kédougou, dans la matinée de ce lundi 31 mai 2021.



Hélas, que la vie soit ainsi faite avec ses lots de surprises dramatiques et à bien des circonstances insupportables. Je présente mes condoléances les plus sincères à tout le personnel du site d’informations générales Leral, à leur Directeur Monsieur Dame Dieng, aux familles des disparus et à toute la presse sénégalaise. Je compatis à votre douleur !



Je présente aussi mes sincères condoléances à Modou Diagne Fada, Directeur de la Sonacos, mais aussi à la famille de l’illustre disparu et à toute la famille politique sénégalaise pour la disparition, ce jour, de Mamadou Diop* Decroix, co-coordonnateur de la fédération des jeunesses réformatrices (FJR) de LDR/Yeesal.



Je prie Allah le Tout-puissant, pour Sa Clémence Infinie et pour Sa Bonté Insondable d’accorder son Pardon aux âmes arrachées à l’affection de leurs familles, amis et collègues et qu’ils soient glorieusement accueillis, avec le Salut éternel, au Paradis Firdawsi !



Thérèse Faye, Administrateur Général du Fongip, Maire de Diarère.

