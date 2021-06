Abdoulaye Dièye : “Idrissa Seck doit s’écarter des joutes locales afin que les Thiessois…” - adakar.com

Abdoulaye Dièye : "Idrissa Seck doit s'écarter des joutes locales afin que les Thiessois…" Publié le mardi 1 juin 2021



Résultats du département de Thiès : Idrissa Seck « Roi » chez lui !

A quelques mois des élections locales qui seront également un test majeur et décisif de représentativité des grosses pointures du landerneau politique national, singulièrement de la mouvance présidentielle, les états-majors locaux affutent leurs armes. C’est le cas à Thiès-Est où une fois n’est pas coutume, Abdoulaye est d’attaque après-avoir fourbi ses armes.



En meeting hier à la cité Senghor, des femmes du mouvement « Cii la bokk » bénéficiaires d’une formation suivie d’une remise d’attestations et de financement ont, par la voix de Kine Seye du mouvement Thies Cii La Bokk”, justifié leur choix sur la personne d’Abdoulaye Dièye : « Qui aide la femme aide la famille. La vision progressiste qui sous-tend l’engagement politique d’Abdoulaye Dièye est un gage d’épanouissement et de développement personnel pour les femmes de Thiès. Il est un homme politique qui gagnerait à faire des émules partout au Sénégal. Les conditions d’existence de la femme ne s’en trouveront améliorées.



Réagissant aux propos qui lui sont adressées, le Président du mouvement Siggi Jotna dira ceci : « Je laisse la latitude à la mouvance présidentielle d’opérer un choix judicieux sur celui qui va conduire la locomotive de Bennoo Bokk Yaakar dans la commune lors des élections locales. Cela ne me priverait pas pour autant de dire à haute et intelligible voix que j’ai les ambitions et les aptitudes nécessaires pour mettre Thies-est sur les rails du développement local ».



Poursuivant dans la même lancée avec une fougue qu’on ne lui connaissait pas et qui traduit un engagement indéfectible de servir Thies, Abdoulaye Dièye se fait beaucoup plus précis : « Si les ambitions que je nourris pour Thiès étaient suffisamment connues, nombreux seront ceux qui anticiperons le départ de l’actuel maire ». Et le chef d’entreprise de calquer la gouvernance locale sur le modèle d’une entreprise : “une mairie est à l’image d’une entreprise. Pour être rentable et efficiente, elle a besoin d’une feuille de route bien élaborée pour ne pas faire dans l’approximation et la tergiversation. Elle doit avoir des partenaires pour son développement et des structures de financement. “Une invite de neutralité au Président de Rewmi dans la désignation des maires a clos le message délivré par Abdoulaye Dièye.



“Les Thiessois portent Idrissa dans leur cœur. Il faut le lui reconnaitre. L’écrasante majorité d’entre eux ne pose pas de question pour se plier à ses desiderata. Toutefois, il est temps qu’il s’écarte des joutes locales inédites afin, qu’en toute responsabilité et en toute indépendance, les thiessois aient les coudées franches pour choisir leur propre maire. Il y va de leur l’intérêt supérieur des populations soucieuses d’une gestion vertueuse, participative et efficiente de leurs localités ” Martèle, avec force, le responsable de la coalition présidentielle qui embraie en ces termes : “Je pense que vous connaissez déjà les meilleurs choix dans chaque zone. Et je suis sûr que c’est une évidence que les thiessois porteront leur choix sur ma personne car je suis le bon choix”.