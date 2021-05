Accident mortel en route pour sa tournée économique : Macky Sall “présente ses condoléances “ - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Necrologie Article Necrologie Accident mortel en route pour sa tournée économique : Macky Sall “présente ses condoléances “ Publié le lundi 31 mai 2021 | aDakar.com

© Présidence par PMD

Le président Macky Sall sur le site de l`accident meurtrier ayant tué des membres de l`équipe de Leral

Kédougou, le 31 mai 2021 - Le président de la République Macky Sall s`est déplacé sur le site de l`accident tragique qui a coûté la vie à trois envoyés spéciaux du site d`informations Leral à sa tournée économique. Tweet

Trois membres de la rédaction de Leral.net ont perdu la vie dans un tragique accident de la route dans le cadre de la tournée économique du chef de l’Etat dans les régions de Kaffrine, Tamba et Kédougou.



Le choc tragique s’est produit entre Tambacounda et Kedougou. Dans un communiqué, le président de la République, Macky Sall, a présenté ses condoléances les plus tristes.



"Suite à l’accident sur la route de Kédougou qui a coûté la vie à trois (03) journalistes du site d’informations leral.net et fait deux blessés, en fin de matinée, Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal, présente ses condoléances les plus attristées à l’Administrateur du Groupe, M. Dame DIENG, à la Rédaction de Leral.net, aux familles des victimes et à l’ensemble de la presse sénégalaise", indique un communiqué du ministre porte-parole, coordonnateur de la Communication de la Présidence de la République.



Le communiqué de l’équipe de communication de la présidence de la République revient par ailleurs sur les circonstances ayant abouti à la mort de ces professionnels des médias.



"La voiture de l’équipe de reportage, qui avait devancé le cortège présidentiel resté à Tambacounda, a eu un choc frontal avec un camion. Immédiatement alertés, les éléments de la Gendarmerie et les Sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour faire les constats et apporter les premiers secours aux blessés", poursuit le communiqué.



Outre les 3 personnes décédées, deux autres ont été grièvement blessées. Le chef de l’Etat Macky Sall "a donné des instructions pour la prise en charge rapide des blessés à l’hôpital régional de Tambacounda, et leur évacuation à Dakar."



Le président de la République Macky Sall a entamé, samedi 29 mai 2021, une tournée économique dans le sud-est du Sénégal.



Makhtar C.