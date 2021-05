Tournée économique du président Macky Sall: Trois reporters du site d’informations “Leral“ meurent dans un accident de la route - adakar.com

Tournée économique du président Macky Sall: Trois reporters du site d'informations "Leral" meurent dans un accident de la route Publié le lundi 31 mai 2021

Le véhicule de l`équipe de “Leral“ fait un accident à hauteur de Kédougou

Kédougou, le 31 mai 2021 - Le véhicule de l`équipe du du groupe “Leral“ a fait un accident de la route à hauteur de Kédougou, dans le cadre de la tournée économique du chef de l`État. Tweet

La tournée économique du chef de l’État Macky Sall entre Kaffrine et Kédougou a été endeuillée par un accident tragique.



Ce lundi 31 mai 2021, au matin, une voiture de l’équipe du site d’informations “Leral.net“ qui était dans le cortège a fait un accident meurtrier à hauteur de Kédougou. La voiture qui transportait les reporters de “Leral“ est entrée en collision avec un camion sur l’axe Dienou Dia- Kédougou



Trois membres de la rédaction du média d’information ont perdu la vie dans l’accident. Selon les premières informations, il s’agit d’un chauffeur du véhicule, du journaliste et du cadreur. Deux personnes ont eu des blessures graves dans l’accident.



L’information a été confirmée par le coordinateur de la rédaction du média en ligne qui n’a cependant pas voulu donner l’identité des victimes pour le moment.



Le chef de l’État Macky Sall a entamé le 29 mai 2021 une tournée économique dans les régions de Kaffrine, Tambacounda et Kédougou.



Makhtar C.