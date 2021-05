Évasion du Camp Pénal de “Boy Djiné“: L’administration pénitentiaire soupçonne une “aide extérieure ou intérieure“ - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Évasion du Camp Pénal de “Boy Djiné“: L’administration pénitentiaire soupçonne une “aide extérieure ou intérieure“ Publié le lundi 31 mai 2021 | Enquête Plus

© Autre presse par DR

Boy Djinné

Tweet

C’est un nouveau camouflet pour l’administration pénitentiaire qui a vu le célèbre détenu ‘’Boy Djiné’’ se faire, une nouvelle fois, la malle. Ce dernier entre un peu plus dans la légende, avec des ses évasions spectaculaires l’une que les autres. Multirécidiviste, “Boy Djiné” a réussi à s’évader du quartier de haute sécurité du Camp pénal de Liberté 6 où il était détenu, dans la nuit du samedi à dimanche.



Baye Modou Fall alias “Boye Djiné” y était incarcéré pour divers délits et plusieurs procédures. Il y a quelques jours d’ailleurs sa sœur alertait et informait que son frère a décidé d’observer une grève de la faim pour être jugé. D’autant qu’il a été acquitté pour l’essentiel des procédures. En novembre dernier, il avait été condamné par la Chambre criminelle de Dakar à deux ans de prison ferme pour son implication dans une affaire de vol commis la nuit, avec effraction et usage de véhicule. Affaire pour laquelle, il était sous mandat de dépôt, depuis 2015. Bien qu’ayant purgé la peine, il croupissait toujours en prison, car le parquet a fait appel sur toutes les différentes décisions d’acquittement. En attendant la tenue des procès en appel, il voulait être libéré.



La thèse d’une aide extérieure ou intérieur



Après son évasion, à la Radio futurs médias, l'inspecteur régional de l'administration pénitentiaire de Dakar a indiqué que "Boy Djiné a été placé dans un quartier de haute sécurité où il y a un dispositif tel qu'un détenu ne peut sortir n'importe comment. Donc, si Boy Djiné s'est évadé, c'est parce qu'il a eu de l'aide". C’est pourquoi, a-t-il annoncé, l’administration pénitentiaire a décidé d’ouvrir une enquête pour savoir ce qui s'est réellement passé et ‘’prendre des mesures sévères’’. ‘’Il peut avoir reçu une assistance. Les circonstances laissent présager qu'il a reçu une assistance extérieure ou intérieure. Et c'est l'enquête qui pourra attester cette thèse. Dans tous les cas, l'autorité prendra toutes les mesures pour décourager ce genre de pratique, si cela venait à être prouvé", fait-il savoir. Pour l'instant, une opération de recherche a été lancée pour retrouver Boy Djiné.



L’Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus (Asred) et le Forum du Justiciable embouchent la même trompette et demandent que la lumière soit faite sur cette affaire. Dans un communiqué, les deux organisations, pour avoir visité le quartier de haute sécurité où Boy Djiné était détenu, affirment qu’il est impossible pour un quelconque détenu de s’y évader. "Ainsi nos organisations invitent les autorités compétentes à ouvrir, très rapidement, une enquête pour déterminer les circonstances de cette évasion. Si l’enquête révèle effectivement qu’il a bénéficié d’une assistance interne, les autorités habilitées doivent prendre les sanctions appropriées pour décourager ces genres de pratiques qui ternissent l’image de l’administration pénitentiaire", encouragent-elles.

Commentaires