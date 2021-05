Macky Sall annonce des travaux de modernisation de Médina Gounass - adakar.com

À la cérémonie de clôture du Daaka 2021 qui a eu lieu cette nuit, Macky Sall a promis la poursuite des travaux de modernisation de Médina Gounasse et des autres foyers religieux à travers le territoire national.



Le chef de l’État Macky Sall est arrivé dans la cité religieuse de Médina Gounasse aux environs de 19h45’. Dès sa sortie de son véhicule, il est allé comme à l’accoutumée, rejoindre le khalife général Thierno Amadou Tidiane Ba avec qui il a eu un entretien qui a duré près d’un tour d’horloge, avant de revenir au présidium, en compagnie du saint homme.



En face d’eux, le Président Macky Sall et le khalife avaient, au premier rang, la quasi-totalité des membres du gouvernement, mais également des parlementaires, l’administration territoriale, entre autres autorités politiques.



Dans sa communication le Président de la République a d’abord remercié le khalife Thierno Amadou Tidiane Ba pour avoir fait preuve de sagesse en acceptant de sursoir à la poursuite du Daaka l’année dernière à cause de la pandémie de la COVID-19.



"Je vous serais éternellement reconnaissant pour avoir validé mes requêtes relatives à l’annulation de la 80èm édition et le report de la date initialement prévue pour l’édition 2021. Je vous en remercie et je vous assure que je serai plus que jamais engagé à poursuivre les programmes de soutien au Daaka de Médina Gounasse au même titre que tous les autres foyers religieux à travers le Sénégal".



Rappelons que le Président de la République Macky Sall était venu assister à la traditionnelle clôture de la retraite spirituelle communément appelé Daaka.