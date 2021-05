Pape Ndiaye: Le procureur a requis un an de prison ferme ! - adakar.com

News Société Article Société Pape Ndiaye: Le procureur a requis un an de prison ferme ! Publié le lundi 31 mai 2021 | IGFM.sn

© Autre presse par DR

Le journaliste Pape Ndiaye en garde-à-vue

Le procès de Pape Ndiaye est en cours. Le parquet, qui s'est montré intransigeant, a requis un an de prison ferme contre lui.



Comme annoncé plus tôt, Pape Ndiaye, notre confrère de Walfadjri comparaît aujourd’hui au Tribunal de Dakar. Et s’il ne tient qu’au procureur, le chroniqueur judiciaire restera encore quelques temps en prison. Il a requis un an de prison ferme contre lui. L’audience est actuellement en cours.



Le journaliste, vêtu en blanc durant l’audience, a encore indiqué que l’argent qui lui a été versé l’a été sur la base d’un prêt sans aucune promesse de faire libérer leurs proches.