Les enjeux de sécurité informatique en Afrique au centre du Cyber Africa Forum - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Les enjeux de sécurité informatique en Afrique au centre du Cyber Africa Forum Publié le lundi 31 mai 2021 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Les enjeux de sécurité informatique en Afrique au centre du Cyber Africa Forum

Tweet

Pour faire bouger les lignes encore plus vite, et plus fort, un Cyber Africa Forum se tiendra le 7 juin 2021 à Abidjan, sous le haut patronage de Roger Adom, Ministre de l’Economie Numérique, des Télécommunications. L’événement s’est donné pour mission de réunir les acteurs (publics et privés) qui font les économies africaines autour des enjeux de cybersécurité. L’objectif de ce rendez-vous, qui durera tout une journée, est d’aboutir à des avancées concrètes tant en matière de régulation qu’en matière de stratégie des organisations. Parmi les partenaires du Cyber Africa Forum - qui se veut la référence en matière de cybersécurité en Afrique subsaharienne -, des groupes emblématiques tels que Huawei Northern Africa, Deloitte, Ecobank, et MTN Côte d’Ivoire.



Des intervenants prestigieux animeront les débats. Parmi eux, le Dr Zouli Bonkoungou, Commissaire des Télécommunications et des Technologies de l’Information de la CEDEAO, Stanislas Zeze, Président Directeur Général de Bloomfield Investment Corporation, Fabrice Sawegnon, Directeur Général de Voodoo Group, Philippe Wang, Vice-président exécutif de Huawei Northern Africa, Said Oumar Koulibaly, Ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economique Numérique de la République de Guinée, Tomisin Fashina, Directeur Exécutif en charge des Opérations et Technologies du Groupe Ecobank, et Eloge Beonao, Directeur des Systèmes d’Information de MTN Côte d’Ivoire.



« Le Cyber Africa Forum constituera une avancée réelle dans la prise en compte des enjeux de sécurité informatique en Afrique. L’événement a pour mission d’ouvrir la voie vers des évolutions tant en matière de régulation qu’en matière de process et de stratégies, au sein des organisations publiques comme privées », déclare Franck Kié, Commissaire Général du Cyber Africa Forum.







La cybersécurité désigne l’ensemble des moyens utilisés pour assurer la sûreté des systèmes et des données informatiques d'une personne physique, d’une organisation, ou d’un État. Selon les organisateurs du Cyber Africa Forum, le nombre de cyberattaques a été multiplié par 4 entre 2019 et 2020.



Aussi, la simple possession d’un téléphone, d’un ordinateur ou de tout autre appareil électronique suffit à exposer une personne physique ou une organisation aux « risques cyber » : en France, un hôpital est attaqué chaque semaine, tandis que les pertes générées par la cybercriminalité en Afrique sont estimées à 4 milliards de dollars. Face à ce fléau, le continent a connu ces dernières années de grandes avancées : la Convention de Malabo sur la protection des données personnelles a été signée par de nombreux Etats Africains, tandis que la stratégie de l’UEMOA récemment définie promet une meilleure prévention des risques cyber. A Dakar, une école spécialisée en cybersécurité a vu le jour, ce qui est de bon augure pour la recherche africaine sur les thématiques liées à la sécurité informatique. Cependant, le chemin reste long.







A. N.