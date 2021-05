Tournée économique de Macky Sall : Matar Bâ gagne le pari de la mobilisation … - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Tournée économique de Macky Sall : Matar Bâ gagne le pari de la mobilisation … Publié le lundi 31 mai 2021 | Senego

© Présidence par DR

Le président Macky Sall au sommet de Paris

Paris, le 18 mai 2021 - Le chef de l`État Macky Sall a pris part au sommet de Paris sur le financement des économies africaines. Tweet

S’il y a un responsable politique qui gagne la confiance du Président de la République Macky Sall, c’est bien Matar Ba le ministre des Sports et maire de Fatick.



Ce dernier lors de cette tournée économique du chef de l’État à Fatick , a réussi le pari de la mobilisation. Ce qui a poussé le Président a magnifié le travail exceptionnel que le maire de Fatick est en train d’abattre. Ainsi cette mobilisation de Matar Bâ a noyé les autres responsables politiques de cette localité.



Le président a honoré le chouchou de la jeunesse sénégalaise devant toute la population de Fatick. Le ministre a dit au président vous méritez plus que ça , car vous étés l’homme qui est en train de redresser le pays.



C’est le phénomène de l’arène politique. Matar Bâ plus connu sous le sobriquet de « Puma de Fatick », a démontré toute sa force aujourd’hui à l’accueil du président Macky Sall a Fatick.



« Le puma de Fatick » a mobilisé des milliers de personnes qui ont acclamé sur des kilomètres leur leader Macky Sall visiblement satisfait de l’accueil.



D’ailleurs, il l’a honoré en partageant sa voiture avec lui. L’enfant de Fatick comme à chacune de ses sorties, a encore prouvé qu’il est devenu incontournable à dans le Fatick.