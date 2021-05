Basket – 1/2 finales Coupe du Sénégal (Dames): JA, DUC, Ville de Dakar et Iseg dans le dernier carré - adakar.com

Basket – 1/2 finales Coupe du Sénégal (Dames): JA, DUC, Ville de Dakar et Iseg dans le dernier carré Publié le lundi 31 mai 2021

On connait les équipes qualifiées pour le dernier carré de la Coupe du Sénégal (Dames). Il s’agit de la Jeanne d’Arc de Dakar (JA), du Dakar Université Club (DUC), de l’Asc Ville de Dakar et de l’Iseg Sports.



Ville de Dakar et Iseg s’offrent les deux derniers tickets des 1/2 finales de la Coupe du Sénégal après leurs victoires sur ASFO (76-37) et Dbaloc (61-56). Hier samedi, la JA et les étudiantes du DUC se sont respectivement imposés contre le Jaraaf (57-54) et le Saint Louis Basket Club (68-56).



Iseg s’offre encore Dbaloc

Victoire acquise difficilement cependant puisque Dbaloc a joué ses chances jusqu’au bout. Les filles de Pape Diagne avaient même pris les devants au premier quart-temps (21-12), avant de se retrouver avec un retard de deux points à la pause (25-27).



Dbaloc reviendra dans le match, mais l’ISEG, avec Khadidiatou Dieng, ne va pas flancher (40-45, 30ème). Et c’est dans le dernier acte que les étudiantes vont faire le break grâce à leur intérieure Madjiguène Sène, intraitable dans la raquette (51-61). Dbaloc ne reviendra plus et s’incline 56-61.



L’ISEG passe en demi-finale et peut déjà oublier la défaite enregistrée face à cette même équipe lors de la 13ème journée de championnat.



Ville de Dakar facile vainqueur

Privée de son leader Ndeye Coumba Ndao, présente, mais qui n’a pas disputé le match, l’ASFO n’a pas fait le poids face à l’une des meilleures équipes du championnat.



L’ASC VD a fait le nécessaire depuis l’entame de la partie pour mener de vingt-quatre points à la pause (42-18). Le reste ne sera que récital pour les filles de Ousmane Diallo qui s’imposent largement 76-37.







Duc élimine le SLBC

Les étudiantes ont d’ailleurs maîtrisé le match de bout en bout avec tous les quart-temps en leur faveur (19-12, 32-23, 48-39,68-56). Saint-Louis a longtemps couru derrière le score, mais n’a pas eu l’occasion de revenir face à une solide formation du DUC qui a fait le nécessaire pour garder son avantage.



Duc passe en demi-finale et laisse à quai Saint-Louis BC, auquel il ne reste que les playoffs de championnat.



La JA remporte le derby

La vieille dame qui avait eu un bon départ (17-11), s’est vu rattrapée par le Jaraaf au deuxième quart-temps (27-26). Par la suite, les filles de Idrissa Cissokho, coach du Jaraaf, vont reprendre l’avantage au score (48-41). Le Jaraaf déroule, mais la J.A est collée au score. Et c’est à dix-sept secondes de la fin, après des erreurs des medinoises, que Yaram Beye va obtenir une faute en contre-attaque. Deux lancers obtenus et réussis place la J.A devant (54-55). Le Jaraaf be parviendra plus à revenir et prendra deux autres lancer-francs de Nassira Bâ.



J.A s’impose 57-54 et prend donc sa revanche sur le Jaraaf qui l’avait éliminé en quart de finale de la Coupe du Maire de Dakar.



Avec Basket221