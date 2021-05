Décès mère de Khalifa Sall : La délégation de Macky Sall conduite par Oumar Guèye - adakar.com

Décès mère de Khalifa Sall : La délégation de Macky Sall conduite par Oumar Guèye Publié le lundi 31 mai 2021

Le ministre des Collectivités territoriales du Développement et de l’aménagement des territoires, porte-parole du Gouvernement, était ce matin, chez Khalifa Sall pour présenter les condoléances du Président Macky Sall et de son gouvernement.



Cette délégation comprenait, entre autres, le Gouverneur de la région de Dakar et le préfet du département de Dakar. Khalifa Sall a beaucoup apprécié le geste du Président Sall.