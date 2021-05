Evasion Boy Djinné : L’Asred et le Forum du Justiciable dubitatifs, réclament une enquête - adakar.com

Evasion Boy Djinné : L'Asred et le Forum du Justiciable dubitatifs, réclament une enquête Publié le lundi 31 mai 2021

Boy Djinné

L’Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus (Asred) et le Forum du Justiciable ont déclaré, dimanche, avoir appris à travers la presse que le détenu Baye Modou Fall dit Boy Djiné s’est évadé de la prison du Camp pénal de liberté 6.

Pour avoir visité le quartier de haute sécurité où Boy Djiné était détenu, ces organisations, affirment qu’il est impossible pour un quelconque détenu de s’y évader. Elles invitent les autorités compétentes à ouvrir très rapidement une enquête pour déterminer les circonstances de cette évasion.



“Si l’enquête révèle effectivement qu’il a bénéficié d’une assistance interne, les autorités habilitées doivent prendre les sanctions appropriées pour décourager ces genres de pratique qui ternissent l’image de l’administration pénitentiaire“, ont-t-elles déclaré dans un communiqué.



C’est un as de l’évasion, un homme dont les nombreuses cavales cristallisent les débats depuis quelques heures. À force de se faire la belle mystérieusement de n’importe quel commissariat ou prison du pays, Baye Modou Fall, est devenu une véritable légende.

