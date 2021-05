La CEDEAO suspend le Mali de ses instances - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique La CEDEAO suspend le Mali de ses instances Publié le lundi 31 mai 2021 | Senego

© Présidence de CI par DR

Cérémonie solennelle d`ouverture du 57ème Sommet ordinaire de la CEDEAO

Cérémonie solennelle d`ouverture du 57ème Sommet ordinaire de la CEDEAO, à Niamey (Niger), ce lundi 07 septembre 2020 Tweet

Réunis à Accra ce dimanche suite au nouveau coup de force des militaires maliens, les pays membres de la Cédéao ont décidé de suspendre le Mali, a déclaré l’un des chefs d’Etat présent à l’envoyé spécial de RFI.



« Après de longues discussions, les chefs d’Etats et de gouvernements ont décidé de suspendre le Mali des institutions de la Cédéao (Communauté des Etats d’Afrique de l’Ouest) », ont précisé dans un communiqué les dix chefs d’États présents lors du sommet de la Cédéao à Accra, ce lundi 30 mai 2021.



Les chefs d’États demandent la libération immédiate des anciens président et Premier ministre de la transition encore placés sous résidence surveillée. Ils condamnent également le coup d’État, qui est « une violation des décisions prises lors du sommet extraordinaire qui s’est tenu à Aburi, au Ghana, le 15 septembre 2020 ».



Ils « appellent à la nomination immédiate d’un Premier ministre issu de la société civile » et selon eux, un nouveau gouvernement inclusif doit également être formé pour mettre en place le programme de la transition.



Enfin, le communiqué demande à ce que la calendrier initial soit maintenu, afin d’aboutir à une élection présidentielle le 27 février 2022.



Avec RFI