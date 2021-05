L’Éthiopie se déclare prête à accueillir le deuxième sommet Russie-Afrique - adakar.com

L'Éthiopie se déclare prête à accueillir le deuxième sommet Russie-Afrique Publié le dimanche 30 mai 2021

© Autre presse par DR

Cérémonie solennelle d`ouverture du premier Sommet de Haut Niveau Russie - Afrique, à Sotchi (Russie)

Le gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie a exprimé sa volonté absolue et l’a souligné comme une étape progressive pour accueillir le prochain deuxième sommet Russie-Afrique prévu pour 2022.



Tel est le résultat de la discussion consultative tenue le 22 avril entre Demeke Mekonnen, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l’Éthiopie, et Oleg Ozerov, ambassadeur itinérant et chef du Secrétariat du Forum de partenariat Russie-Afrique (RAPF), dans le cadre des préparatifs du deuxième sommet Russie-Afrique prévu de se tenir en Afrique.



Dans le cadre de la déclaration commune adoptée à Sotchi en octobre 2019, le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie a créé le Secrétariat du Forum de partenariat Russie-Afrique.



La tâche principale du Secrétariat est de coordonner les efforts visant à promouvoir la coopération entre les associations professionnelles russes et africaines, d’assurer un soutien politique et diplomatique aux projets menés par les entreprises publiques et privées russes en Afrique et de coordonner les aspects des préparatifs des futurs sommets Russie-Afrique.



M. Ozerov a fait un exposé sur les tâches et les responsabilités de son bureau, la création de l’Association de coopération économique avec les États africains, qui réunira les grandes entreprises russes et africaines. Dans le cadre de la préparation du Sommet, de nouvelles consultations sont en cours avec l’Union africaine et les pays africains.



Prenant son tour lors de la discussion diplomatique, M. Mekonnen a exprimé la volonté de son gouvernement et son acceptation de tenir le sommet après que M. Ozerov a soumis une demande officielle pour accueillir le sommet Russie-Afrique à Addis-Abeba , selon les informations officielles publiées sur le site Web du ministère.



Fait généralement reconnu, Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, dispose de toutes les installations pour des conférences internationales à grande échelle et est facilement accessible grâce au réseau Ethiopian Airlines de première classe efficacement construit à destination et en provenance de nombreux pays africains.



En outre, l’Union africaine (UA), dont le siège est à Addis-Abeba, possède un bâtiment moderne et surdoué financé par le gouvernement de la République populaire de Chine (RPC). Les représentants du gouvernement africain travaillent dans cette ville.



M. Demeke a en outre informé le Secrétariat de l’engagement de l’Éthiopie à renforcer les relations de longue date avec la Russie, a vivement apprécié l’initiative de la Russie d’établir des plates-formes pour traiter un large éventail de questions de développement et d’échanger des idées sur divers aspects importants de la coopération, en particulier dans les domaines de la sécurité, de l’innovation / technologie, de l’agriculture, de l’énergie, de la médecine nucléaire, de l’exploration géologique, etc.



En particulier, tous deux ont noté que le premier sommet historique «a donné une forte impulsion au développement des relations amicales entre la Russie et les pays du continent africain». Comme prévu, le prochain Sommet se concentrera également sur le renforcement de la coopération constructive et l’avancement des processus d’intégration dans le cadre de l’Union africaine et d’un certain nombre de structures sous-régionales.



Le Premier ministre Abiy Ahmed a participé au premier sommet Russie-Afrique, au cours duquel un certain nombre d’accords bilatéraux et multinationaux ont été signés et une déclaration commune a été annoncée. De l’autre côté, M. Ozerov a également présenté une invitation du Ministre des affaires étrangères Sergueï Lavrov à M. Demeke Mekonnen pour qu’il effectue une visite de suivi à Moscou, en Russie.