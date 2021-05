CAN de Beach Soccer : Le Sénégal sacré ! - adakar.com

News Sport Article Sport CAN de Beach Soccer : Le Sénégal sacré ! Publié le dimanche 30 mai 2021 | aDakar.com

© aDakar.com par BL

Le Sénégal qualifié en finale après sa victoire face au Maroc 3-2

Saly, le 28 mai 2021 - Les Lions du Sénégal ont battu, vendredi 28 mai, en demi-finale de la Coupe d`Afrique de Beach Soccer, le Maroc 3-2 pour se qualifier en finale de la compétition. Tweet

Les Lions du Sénégal ont remporté, ce samedi 29 mai 2022, à Saly, sur la petite côte, la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de Beach Soccer face à l'équipe du Mozambique.



Le Sénégal est plus que jamais l'équipe la plus titrée sur le continent avec 6 trophées.



Les Sénégalais ont dominé les Mozambicains sur le score de 4-1. Les protégés du coach Oumar Ngalla Sylla étaient les grands favoris d'une compétition qu'ils ont déjà remporté à 5 reprises.



Avec ce titre continental, le Sénégal gagne son troisième trophée d'affilée.

Les Lions de la Téranga ont remporté quatre des cinq dernières éditions de la Coupe d’Afrique de Beach Soccer. Le seul échec des Lions du Sénégal remonte à 2015, contre Madagascar.



En accédant à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de Beach Soccer, le Sénégal et le Mozambique ont également validé leur ticket qualificatif à la Coupe du monde prévue pour se dérouler en Russie du 19 au 29 août 2021.



Un peu plus tôt dans la journée, le Maroc s'est adjugé la troisième place de la compétition en venant à bout de l'Ouganda 5-3.



Makhtar C.