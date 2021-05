Le président de la CAF, Patrice Motsepe, reçu par le chef de l’Etat Macky Sall - adakar.com

News Sport Article Sport Le président de la CAF, Patrice Motsepe, reçu par le chef de l’Etat Macky Sall Publié le samedi 29 mai 2021 | aDakar.com

© Présidence par LM

Le président de la CAF reçu par le président Macky Sall

Dakar, 29 mai 2021- Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a été recu, ce samedi, par le président de la République Macky Sall Tweet

Quelques heures avant d’entamer sa tournée économique dans les régions de Kaffrine, Kedougou et Tambacounda, le président de l République Macky Sall a recu, ce samedi, Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football (CAF).



L’audience a eu lieu au domicile de chef de l’Etat Macky Sall, à Mermoz, à Dakar.



Le président de la CAF Patrice Motsepe, accompagné par Me Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football (FSf) et vice-président de la CAF et de Fatma Diouf Samoura, Secrétaire général de la FIFA, a rendu une visite de courtoisie au président Sall. Il a ainsi aussi loué le leadership du président sénégalais.



"Patrice Motsepé a également dit son souhait de voir le Sénégal abriter l’organisation de la coupe d’Afrique de football", indique une note de la Présidence sénégalaise.



Le président de la Confédération africaine de football est présent au Sénégal pour les besoins de la finale de la Coupe d’Afrique de Beach Soccer qui va opposer le Sénégal au Mozambique.



Makhtar C.