4e édition de "Abidjan Fintech Afterwork": les acteurs de la Fintech échangent sur les enjeux des parcours numériques de paiements

La 4e édition de Abidjan Fintech After Work s’est tenue ce jeudi 27 mai 2021 autour du thème ’’ les enjeux des nouveaux parcours numériques de paiements.’’ dans la capitale économique ivoirienne à Abidjan.



Les quatre panélistes ont fait ainsi l’état d’une fréquence accrue des achats en ligne et démontré l’utilité des services de paiement numérique. En outre, plusieurs autres sujets tels que le cadre réglementaire et le partenariat entre les fintechs et les banques ont été abordés.

Le directeur général de Weblogy groupe, Jil-Alexandre N’dia a expliqué comment rendre la vie moins difficile aux utilisateurs des services financiers numériques. Pour lui, l’apport des fintech doit contribuer à l’inclusion financière en Côte d’Ivoire. À en croire Jil-Alexandre l’accessibilité aux services financiers doit être plus flexible avec l’application que développe les fintech aujourd’hui. Il a pris pour exemple l’application mobile de la carte visa d’Abidjan.net dénommé APaym. « Aujourd’hui, plusieurs services sont rattachés à l’application APaym, ce qui permet à l’utilisateur d’effectuer des opérations en un click » a-t-il souligné.

À en croire le Directeur général de Weblogy, les services des fintech doivent contribuer à aider les individus à gérer les risques financiers en leur permettant de collecter plus facilement de l’argent et envoyer l’argent et bien d’autres services.



Selon un rapport de la Banque mondiale , la Banque panafricaine Ecobank est l’une des banques les plus appréciées des fintech ivoiriennes. ’’ le paiement numérique a de l’avenir en afrique et nous l’avons compris depuis longtemps c’est pour réussir ce pari, nous avons décidé de collaborer avec les fintech qui ont des idées innovantes Paul-Harry Aithnard, Directeur Général d’Ecobank Côte d’Ivoire.



En ce qui concerne les offres du service mobile money de MTN Côte d’Ivoire, la directrice générale de MTN MFS CI , Lynda Ahui a présenté les offres que propose MTN dans le domaine du paiement numérique. Selon elle, ce service a pour objectifs l’émission de la monnaie électronique, la distribution de la monnaie électronique, la fourniture de services liés à l’émission et la distribution de monnaie électronique, le stockage de données sur support électronique pour le compte d’autres personnes morales. ’’Notre mission est d’aider nos membres et les parties prenantes de l’industrie à accroître l’utilité et la durabilité des services d’argent mobile et à accroître l’inclusion financière.’’ a-t-elle revelé. À en croire Ahui Lynda, deux milliards de personnes ne sont toujours pas bancarisées, sans accès à des services financiers sûrs, sécurisés et abordables. ’’Le programme GSMA Mobile Money travaille avec les opérateurs mobiles et les parties prenantes du secteur pour créer un écosystème d’argent mobile robuste, qui augmentera la pertinence et l’utilité de ces services et garantira leur durabilité’’ soutient-elle.



Selon Ismahill Diaby, DG Afrique de l’Ouest et Centrale de Visa, la digitalisation des paiements consiste en la numérisation de bout en bout des transactions financières, à savoir les recettes et les dépenses. Il estime que la digitalisation des paiements est une opportunité pour renforcer le taux de bancarisation et l’inclusion en Côte d’Ivoire

Pour relever le défi des nouveaux parcours numériques de paiements, tous les panélistes ont été unanime sur le fait que , tous les acteurs doivent federer leur energies pour être efficace. Aujourd’hui, la digitalisation des paiements apporte de nombreuses solutions qui se développent pour faciliter ces transactions, y compris pour les achats du quotidien.



Lancée en septembre 2019, Abidjan Fintech After Work est une plateforme dont le but est de rassembler toutes les Fintech au cours de ses rencontres pour mieux analyser les enjeux du secteur et relever ensemble les défis de l’inclusion financière en Afrique.



Cyprien K.