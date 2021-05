Le projet de corridor Praia-Dakar-Abidjan sort enfin des tiroirs de la Cedeao - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Le projet de corridor Praia-Dakar-Abidjan sort enfin des tiroirs de la Cedeao Publié le samedi 29 mai 2021 | afrimag.net

© Primature par A. Seck

Ébola: Inauguration du "Terminal H" destiné au corridor humanitaire

Dakar, le 28 Février 2015 - Le Premier ministre du Sénégal a procédé à l`inauguration du "Terminal H" situé à la base aérienne Andalla Cissé de Ouakam et destiné au corridor humanitaire. Tweet

Le projet de corridor Praia-Dakar-Abidjan, qui comprend l’autoroute Dakar-Abidjan et la liaison maritime Praia-Dakar, cherche désormais les services de cabinets pour réaliser les études.



Pour cela, la Commission de la Cedeao a reçu un don du Fonds spécial du mécanisme de financement de la préparation des projets d’infrastructures du nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (Fonds spécial IPPF-NEPAD), la Banque africaine de développement (BAD) agissant comme administrateur des fonds du don pour le financement de l’étude du projet de corridor multimodal Praia-Dakar-Abidjan. Le montant de ce don est destiné à être utilisé pour l’acquisition de services dans le cadre de l’étude qui sera financée conjointement par le Fonds spécial IPPF-NEPAD et la Commission de la Cedeao qui vient de lancer l’appel d’offres. Pour rappel, l’objectif de l’étude du corridor multimodal Praia-Dakar-Abidjan est essentiellement d’améliorer les infrastructures et les services de transport essentiels en vue de soutenir le commerce régional, l’intégration régionale et le développement économique. L’étude comprend deux composantes distinctes. La première vise à déterminer un alignement optimal pour l’autoroute Dakar-Abidjan. Ce volet de l’étude comprendra des sections de l’alignement existant, si nécessaire, pour assurer l’optimisation de l’itinéraire d’une autoroute à six voies (trois voies doubles), d’environ 3.164 kilomètres, entre Dakar et Abidjan via Banjul, Bissau, Conakry, Freetown et Monrovia, afin de faciliter une étude future en vue d’une mise en œuvre effective. La deuxième composante est relative aux études financières, socio-économiques, juridiques et de structuration de la gestion, y compris l’élaboration des documents d’appel d’offres pour les études de faisabilité de la liaison maritime Praia-Dakar. Cette composante devra, entre autres, proposer un modèle de gestion pour la liaison maritime et un calendrier de mise en œuvre.