Festival Dakar court : l’appel à films à la 4e édition se ferme en juillet

Après une édition repensée, l’an dernier, en raison des contraintes imposées par la pandémie de covid-19, le festival Dakar court revient encore cette année pour sa quatrième édition. L’appel à films se poursuit jusqu’au 26 juillet.



Les candidatures à la 4e édition du festival Dakar court, qui se tiendra du 6 au 11 décembre prochain, se font actuellement en ligne. La compétition officielle est réservée aux films de fiction africains et de la diaspora. En envoyant sa candidature, chaque réalisateur doit notamment envoyer un lien de visionnage de l’œuvre sous-titrée obligatoirement en français, accompagné d’une fiche technique du film et d’une biographie ou curriculum vitae du réalisateur.



Festival de court-métrage initié en 2018, Dakar court métrage est devenu au fil du temps une plateforme réunissant les acteurs de la scène cinématographique du Sénégal et plus largement d’Afrique ainsi que d’ailleurs. Aussi, à en croire les organisateurs, depuis sa création l’événement s’est inscrit dans une volonté de proposer aux jeunes passionnés du métier un cadre propice et des opportunités de renforcer leur talent et leur professionnalisme, ainsi que de faire des rencontres déterminantes dans le cadre du programme « Talents en court ».



Dans une vision d’instituer un véritable engagement autour d’un format militant pour sa création, sa production, sa diffusion, le festival soutient les collectifs et les acteurs œuvrant dans la formation et la structuration du paysage du court métrage sur le continent.



Notons qu’en raison des restrictions liées à la pandémie de covid-19 toujours en vigueur dans certains pays, le festival Dakar court se déroulera à la fois en ligne et en présentiel, avec une programmation variée mettant en lumière la créativité africaine dans le secteur du 7e art. L’an dernier, le film « Numéro 10 » de la réalisatrice Franco-congolaise, Florence Bamba, faisait partie des douze courts métrages en compétition officielle.



Ce film raconte le destin d’Awa, étudiante en droit et passionnée de football qui s’adonne à la pratique de la discipline dans son quartier. Pour elle, c’est plus qu’un hobby, c’est une opportunité professionnelle. Mais son père ne partage pas cet avis.



Merveille Jessica Atipo