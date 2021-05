Le ministre-délégué Franck Riester attendu à Dakar - adakar.com

Le ministre-délégué Franck Riester attendu à Dakar
Publié le samedi 29 mai 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

La France

Franck Riester, ministre-délégué en charge du Commerce extérieur et de l’Attractivité auprès du ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, sera en visite au Sénégal, lundi et mardi, a appris l’APS.



Dans un communiqué, l’Ambassade de France indique que son déplacement sera ’’centré sur le partenariat’’ entre les secteurs privés respectifs des deux pays, ’’dans l’objectif de créer encore davantage de collaboration dans des secteurs d’avenir comme les énergies renouvelables, la ville durable ou la tech’’.



Au Sénégal, ’’partenaire économique clé de la France en Afrique avec 911,1 millions d’euros d’échanges’’, souligne la même source, Franck Riester ’’mettra l’accent sur les grands projets qui engagent’’ les entreprises, comme le projet de Train express Régional (TER), ainsi que ’’sur la contribution’’ des entreprises françaises ’’à l’emploi et à la formation professionnelle’’.



Le ministre français participera notamment à la signature d’une convention entre la SETER et le Comité national olympique et sportif sénégalais pour le recrutement d’athlètes sénégalais de haut niveau, ainsi qu’au lancement de la plateforme Trace Academia, plateforme offrant des formations professionnalisantes en ligne.



Il s’entretiendra également avec des membres du gouvernement ainsi qu’avec de jeunes entrepreneurs sénégalais et des membres de la communauté d’affaires française au Sénégal.



Selon le communiqué, ‘’des échanges sont aussi prévus avec la DER/FJ sur ses actions au profit de l’écosystème entrepreneurial’’.



Ces différents échanges permettront notamment de préparer le Sommet Afrique-France qui se tiendra à Montpellier du 7 au 9 octobre prochains, souligne t-on.



