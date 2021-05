Réaménagement du calendrier des examens scolaires: les nouvelles dates dévoilées - adakar.com

Les nouvelles dates des examens scolaires de fin d'année ont été rendues publiques ce vendredi, 28 mai 2021. C'est à l'issue d'une réunion qui a regroupé le ministre de l'Éducation nationale, le directeur de l'Office du Baccalauréat, l’ensemble des IA, les directions et les services techniques du ministère et les responsables de l’enseignement supérieur que le nouveau calendrier des examens a été acté.



Ainsi les examens du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) vont avoir lieu à partir du 7 juillet 2021.



Le Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) est prévu pour se tenir à compter du 9 août 2021.



Concernant le Baccalauréat, les dates ont été également revues. Le Bac Technique se déroulera en premier à partir du 1er juillet 2021. Pour ce qui est du Baccalauréat général, les épreuves seront entamées à partir du 29 juillet 2021.



Faut-il le noter, qu'à compter de cette année, l'épreuve de philosophie ne sera plus anticipée. Les candidats plancheront sur les sujets de philosophie en même temps que les autres épreuves du Baccalauréat.



Makhtar C.