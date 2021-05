Françafrique: quelle est l`histoire du "sentiment anti-français" en Afrique et pourquoi il resurgit aujourd`hui? - adakar.com

Françafrique: quelle est l`histoire du "sentiment anti-français" en Afrique et pourquoi il resurgit aujourd`hui? Publié le vendredi 28 mai 2021 | BBC.com

Françafrique: quelle est l`histoire du "sentiment anti-français" en Afrique et pourquoi il resurgit aujourd`hui?

Au Mali, au Sénégal et plus récemment au Tchad, lors des mouvements de protestation, les jeunes du Continent s'en prennent aux symboles de la présence française en Afrique. Pourquoi cette hostilité 60 ans après les indépendances chez une génération qui n'a jamais connu l'époque coloniale ?



Pas moins de trois présidents français - Emmanuel Macron et ses deux prédécesseurs - ont sonné le glas de la Françafrique.



Et pourtant, nous avons encore cette conversation.



Le mois dernier, des manifestants sont descendus dans les rues de N'djamena pour dénoncer ce qu'ils considéraient comme un coup d'État après la mort du président Idris Deby.