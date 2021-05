Régulation des médias et réseaux sociaux - Macky Sall: “Rien ne peut justifier l’injure, la calomnie, l’appel à la violence et l’incitation à la haine“ - adakar.com

Régulation des médias et réseaux sociaux - Macky Sall: "Rien ne peut justifier l'injure, la calomnie, l'appel à la violence et l'incitation à la haine"
Publié le vendredi 28 mai 2021

© Autre presse par DR

les 10 plus grands reseaux sociaux au monde

La cérémonie officielle d’ouverture de la 8è Assemblée générale de la plateforme des régulateurs de l’audiovisuel de l’espace UEMOA et de la Guinée qu’il a présidée, jeudi, à Dakar, a été l’occasion pour le président de la République Macky Sall d’évoquer la nécessité de mettre de l’ordre dans la presse par une meilleure organisation.

Le chef de l’État sénégalais a, en effet, ouvert les travaux de l’organisation sous-régionale.



Pour le président sénégalais, les professionnels des médias sont aujourd’hui fortement concurrencés par des non professionnels qui portent un sérieux coup au secteur des médias. Macky Sall a ainsi invité "les professionnels des médias à assainir leur secteur et à l’organiser davantage, car la profession est agressée par les non professionnels qui, sous le couvert de la liberté de la presse, charrient les contre-valeurs".



Prenant exemple sur d’autres corps qui disposent d’organismes de contrôle et de régulation efficaces, le président Sall juge dangereux pour la société de pratiquer une profession à laquelle on a pas été formé. D’ailleurs, c’est ce qui rend à ses yeux, la régulation incontournable.



"Les autres corps (Ordre des médecins, Ordre des infirmiers) ont des ordres. Tout le monde ne peut pas s’ériger en professionnel des médias, alors que vous parlez à des milliers de personnes, voire des millions. Sans qualification, il n’y a rien de plus dangereux pour la société. Il y a la nécessité d’avoir une régulation", a poursuivi Macky Sall.



Enfin, pour le président de la République sénégalais, parce que la liberté a pour pendant la responsabilité, les injures ou incitation à la haine doivent être bannies. "Au-delà des aspects légaux et réglementaires, il ne saurait y avoir de liberté sans responsabilité. Il ne peut y avoir de droit illimité ou de liberté absolue. Rien ne peut justifier l’injure, la calomnie, l’appel à la violence et l’incitation à la haine. Ces faits constituent le plus grand ennemi de l’homme", a plaidé Macky Sall.



La plateforme des régulateurs de l’ audiovisuel de l’espace UEMOA a été créée à Niamey, au Niger, en 2013. Elle vise la promotion du secteur audiovisuel ouest-africain afin de lui faire prendre une part plus importante dans le flux des programmes mondiaux.



Makhtar C.