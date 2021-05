Ziguinchor - Trafic de bois: Un camion de ‘’khaya’’ saisi par les Eaux et forêts - adakar.com

Ziguinchor - Trafic de bois: Un camion de ''khaya'' saisi par les Eaux et forêts Publié le vendredi 28 mai 2021

Le président de la République veut un encadrement plus strict de la coupe de bois

Avant-hier, lors du traditionnel Conseil des ministres, le président de la République Macky Sall avait clos sa communication en parlant de la coopération et des partenariats avec les autres pays. Il a annoncé la création du comité mixte paritaire sénégalo-gambien, destiné à lutter efficacement contre la coupe illicite de bois dans les forêts de la zone sud du Sénégal. Justement, hier matin, une saisie de bois a été opérée par les agents des Eaux et Forêts de Diouloulou, une localité située à 80 kilomètres au nord-ouest de Ziguinchor.



Selon nos informations, c’est vers coups 9 heures que le chef du sous-secteur forestier de Diouloulou a reçu une information en provenance d'une source anonyme. Cette dernière lui a signalé l'existence de deux camions d'immatriculation gambienne qui sont en train de charger des troncs d'arbres dans la forêt de Koudioubé. Aussitôt, il a informé le commandant du Poste militaire de Diouloulou, pour un renfort d'hommes. C'est ainsi, poursuivent nos interlocuteurs, que les agents des Eaux et Forêts sont parties vers les lieux avec les éléments du poste militaire, afin de vérifier l'information. Arrivés au lieu indiqué, renseignent nos interlocuteurs, les équipes ont suivi les traces de camions qui étaient identifiés. Sauf que les mis-en-cause, ayant eu les échos de l’arrivée des forces de sécurité, ont pris la poudre d’escampette, avant même l'arrivée de la patrouille.



Fort heureusement, la chasse n’a pas été vaine, car elle a permis aux agents de trouver l'un des camions avec un chargement de deux billes de khaya. Le produit n'a pas pu être transporté, à cause d'une panne mécanique (pompe hydraulique de la grue), lors de l'extraction. Le camion, poursuivent nos interlocuteurs, a été finalement acheminé au sous-secteur forestier de Diouloulou.