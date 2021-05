Les fake news et les discours de haine sur la table de la plateforme des régulateurs de l’audiovisuel de l’espace UEMOA et de la Guinée - adakar.com

La huitième assemblée générale de la plateforme des régulateurs de l’audiovisuel de l’espace UEMOA et de la Guinée s’est ouverte, ce jeudi 21 mai 2021, à Dakar sous la présidence du chef de l’État sénégalais Macky Sall. Elle est prévue pour se dérouler du 27 au 28 mai 2021.



Tenue dans un grand hôtel dakarois, la cérémonie d’ouverture a vu les différents acteurs de la régulation audiovisuelle dans l’espace UEMOA et en Guinée plaidé la fin des fake-news, des discours de haine incitant à la violence. Ils ont par ailleurs appelé à une meilleure réorganisation du secteur de la presse audiovisuelle.



Pour la plateforme des régulateurs de l’audiovisuel de l’espace UEMOA et de la Guinée, ces questions constituent des défis à relever et des réponses sont attendues à l’issue de cette 8e assemblée générale dont le thème général est: “Impact de la télévision numérique terrestre: Enjeux économiques et socio-culturels“.



Dans son discours d’ouverture, le président de la République du Sénégal, Macky Sall a invité les acteurs à s’investir notamment contre "les dérives notées dans le secteur des médias avec notamment la percée du phénomène des réseaux sociaux". Le chef de l’État sénégalais a par ailleurs invité à davantage de responsabilité dans l’usage des nouvelles technologies de l’information.



Babacar Diagne, président du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) - organe de régulation de l’audiovisuel sénégalais - a été pour l’occasion porté à la tête de la plateforme des régulateurs de l’audiovisuel de l’espace UEMOA et de la Guinée.



C’est en décembre 2013 que la plateforme des régulateurs de l’ audiovisuel de l’espace UEMOA a été créée à Niamey, au Niger. La plateforme vise à promouvoir le secteur audiovisuel ouest-africain afin de lui faire prendre une part plus importante dans le flux des programmes mondiaux.



Makhtar C.