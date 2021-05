L’Archevêque de Dakar échange avec le président Macky Sall - adakar.com

Publié le vendredi 28 mai 2021 | aDakar.com

© Présidence par LM

L`Archevêque de Dakar reçu par le président Macky Sall

Dakar, le 27 mai 2021 - L`Archevêque de Dakar a été reçu, ce jeudi 27 mai 2021, au palais de la République par le chef de l`État. Tweet

Monseigneur Benjamin Ndiaye, Archevêque de Dakar, à la tête d’une forte délégation, a été reçu, ce jeudi 27 mai 2021, au palais de la République par le chef de l’État, Macky Sall.



Le président Macky Sall et son hôte ont évoqué, au cours de leur entretien, le pèlerinage marial de Popenguine qui a eu lieu lors du week-end de Pentecôte.



Les deux personnalités ont également abordé les questions autour de la pandémie du Covid-19 et de l’emploi des jeunes.



"Sur cette dernière question, l’Archevêque de Dakar a exprimé sa volonté de soutenir l’action du Chef de l’Etat à travers l’implication de Caritas Sénégal pour promouvoir l’agriculture auprès de la jeunesse", a annoncé le communiqué de la Présidence de la République.



Makhtar C.