Bignona : échanges de tirs entre éléments armés et FDS, une personne tuée (sources sécuritaires) Publié le vendredi 28 mai 2021

Ziguinchor, - Une personne a été tuée par balle à Koudioubé, un village du département de Bignona (sud) où des agents des eaux et forêts et des militaires ont essuyé des tirs en tentant de récupérer des restants de bois que des éléments armés non encore identifiés chargeaient dans des voitures, a appris l’APS de sources sécuritaires.



"On nous a signalé des véhicules d’immatriculation gambienne qui chargeaient du bois dans le village de Koudioubé. Avec les militaires, nous nous sommes déplacés sur place pour récupérer le bois et le véhicule pour les amener à Diouloulou". De retour "sur les lieux pour prendre le restant du bois, des éléments armés nous ont attaqués. Une personne est décédée", a rapporté une source.



La personne décédée par balle n’est ni un militaire ni un agent des eaux et forêts, précise-t-elle.



"D’habitude, explique-t-elle, quand nous faisons ce genre d’opérations, nous collaborons avec des civils qui s’y connaissent un peu en matière de lutte contre les trafiquants de bois. Ils connaissent aussi la zone. Malheureusement, l’une de ces personnes civiles a reçu le coup fatal."



Une autre source sécuritaire qui confirme l’information met en cause dans ce drame "la complexité" du trafic de bois dans une zone où "ce phénomène est très développé".



