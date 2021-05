Environnement : L’ADES porté sur les fonts baptismaux, Baye Salla Mar nommé Président… - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Environnement : L’ADES porté sur les fonts baptismaux, Baye Salla Mar nommé Président… Publié le vendredi 28 mai 2021 | Senego

Tweet

L’Alliance des Ecologistes du Sénégal a été porté sur les fonts baptismaux. L’ADES, un parti écologique de masse “ouvert à toutes les catégories de couches sociales, sans distinction de race, de religion, d’origine, de sexe ou de profession” a tenu son Assemblée générale constitutive le 25 Avril 2021, au siège social annexe du parti sis à Sacré Cœur 3. M. Baye Salla MAR a été élu Président.



Membres du bureau…



Entre autres élections, Mme Fatou. W. Niang a été nommée Secrétaire générale nationale. M. Amel Kane, M. Amadou Ousmane DIOP, M. Abdou Gning , M. Julien Mancabou et M. Papa Abdou Sogue sont membres du bureau. Ce jeudi 27 mai 2021, à 15h, a été déposé auprès de l’autorité préfectorale de Pikine le dossier pour l’enregistrement et la reconnaissance de du parti.



L’Alliance des Ecologistes du Sénégal (ADES)…



L’ADES est un parti écologique de masse, selon ses membres, “ouvert à toutes les catégories de couches sociales, sans distinction de race, de religion, d’origine, de sexe ou de profession. Elle ne se reconnait ni de gauche ni de droite. C’est un Parti politique de droit sénégalais à vocation idéologique écologique. Ses principes se reposent sur les piliers fondamentaux du Développement durable“.



Et de poursuivre : “L’ADES promeut une croissance économique qui soit découplée de la forte pression sur l’environnement ; une extension du champ et des conditions d’accès en matière de législation et de justice environnementale ; l’amélioration du bien-être des populations par le biais d’un développement social inclusif individuel et

collectif ; le développement d’une croissance économique forte et durable, respectant la règle verte, basée sur les principes du développement durable et capable de lutter contre l’iniquité et l’illégalité ; l’accès à l’information et à la formation, la participation et le contrôle citoyen dans les processus décisionnel ; La protection et la vulgarisation des valeurs ancestrales, traditionnelles et culturelles, régulatrices de la vie économique, sociale et environnementale“, entre autres.