Des petits-fils de Mame Abdoulaye Niass portent plainte contre Cheikh O. Diagne pour "diffamation

Des petits-fils de Mame Abdoulaye Niass portent plainte contre Cheikh O. Diagne pour "diffamation Publié le vendredi 28 mai 2021

Des petits-fils de Mame Abdoulaye Niass portent plainte contre Cheikh O. Diagne pour “diffamation

El Hadji Adama Sène a réagi suite à la sortie de Cheikh Oumar Diagne. Le petit-fils d’El Hadji Abdoulaye Niass lui aussi s’est fait sa propre interprétation des propos du chercheur. D’où une plainte contre X pour “diffamation”.



Précisions…



“Ses propos ne nous a pas plu, nous petit-fils de Mame Abdoulaye Niass. C’est pour cette raison que nous avons déposé notre plainte. Nous lui exhortons, la prochaine fois qu’il parle, de ne pas citer notre grand-père. Tout le monde sait que Mame Abdoulaye Niass ne s’est jamais allié aux blancs qui lui avaient demandé d’inscrire son fils, Mame Khalifa dans leurs écoles. Mais il a refusé, il a résisté et leur a fait savoir que son fils va étudier le coran“, a-t-il tenu à préciser sur senego.



“Et j’en suis sûr et certain s’il avait tenu ces propos du vivant de Baye Niass, il serait le premier à brandir le sabre contre lui“, estime-t-il.

