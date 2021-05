Manifestations violentes du mois de mars: Le M2D pointe “la responsabilité pleine et entière du Président Macky Sall“ et annonce des plaintes contre l’État - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Manifestations violentes du mois de mars: Le M2D pointe “la responsabilité pleine et entière du Président Macky Sall“ et annonce des plaintes contre l’État Publié le jeudi 27 mai 2021 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

Le M2D présente son mémorandum sur les évènements de mars 2021

Dakar, le 26 mai 2021 - Le Mouvement pour la Défense de la Démocratie (M2D) a présenté, mercredi, son mémorandum sur les manifestations violentes du début du mois de mars 2021 Tweet

Le Mouvement pour la défense de la Démocratie (M2D) a rendu public son mémorandum sur les évènements du mois de mars 2021 "destiné à la fois au peuple sénégalais et à la communauté internationale“.



Après le mémorandum du gouvernement mettant en cause Ousmane Sonko dans les manifestations ayant occasionné la mort de quelque 12 personnes, des centaines de blessés et des destructions de biens publics et privés, le M2D a donné sa version des évènements violents dans un mémorandum de 54 pages.



La présentation du document a eu lieu, mercredi, à Dakar, au cours d'une rencontre avec la presse. Et pour le M2D, l'entière responsabilité des violences incombe à l'État du Sénégal et au président de la République Macky Sall.



"Le député Ousmane SONKO, Président du Parti Sénégalais pour le Travail, l'Ethique et la Fraternité (Pastef) arrivé troisième aux élections présidentielles de février 2019 a été accusé de viols répétitifs avec menaces de mort. Dans le traitement judiciaire de l’affaire, l’Etat qui a usé de toutes les formes d’illégalités et de violences pour diligenter le dossier, commettra une panoplie d’entorses au dispositif juridique et réglementaire y relatif, et finira par convaincre l’opinion nationale et internationale de la réalité d’une cabale politique dès les premières heures de l’affaire", a écrit le M2D dans son document.



Selon le Mouvement pour la Défense de la Démocratie (M2D), c'est ce qui a abouti à "des manifestations de protestation se sont déroulées sur l’étendue du territoire, lesquelles seront férocement réprimées".



Dans son décompte, le M2D fait état de 13 personnes tuées et de près de 600 blessés civils entre le 03 et le 08 mars 2021. Ces "meurtres" nécessitent des enquêtes approfondies pour déterminer les responsabilités." D'ailleurs pour le M2D, la responsabilité "pleine et entière" du président Macky Sall, des ministres de la Défense, de l'Intérieur, et de la Justice, ainsi que des structures étatiques chargées du maintien de l’ordre, est engagée.



"Déterminé à rendre justice aux victimes et à faire en sorte que tels crimes ne restent pas impunis et ne se reproduisent plus au Sénégal, le M2D décide de poursuivre leurs auteurs et leur commanditaire, l’État du Sénégal, devant les juridictions nationales, régionales et internationales. Des plaintes sont en préparation à cet effet", a déclaré Cheikh Tidiane Dièye, coordonnateur du M2D.



Le Mouvement pour la Défense de la Démocratie (M2D) exprime par ailleurs sa satisfaction après "la saisine de la Cour Pénale Internationale (CPI) par un collectif de Sénégalais de l’intérieur et de la diaspora et de l’envoi à cette Cour de nombreuses preuves matérielles des exactions commises (photos, vidéos, audios, etc.) par de nombreux sénégalais."



Le M2D exige de l’Etat l’indemnisation des familles des victimes assassinées et des personnes ayant subi des dommages corporels. Le Président Macky Sall n’a toujours pas daigné recevoir ces familles.



Le mouvement qui regroupe des acteurs de la société civile et des partis d'opposition "exige enfin un traitement judiciaire diligent et impartial de ce dossier d’accusation qui,en aucun cas, ne saurait être une entrave aux activités politiques, professionnelles et privées de Ousmane Sonko ou une épée de Damoclès judiciaire, encore moins un instrument de liquidation d’un adversaire politique craint."



À la suite de l’arrestation le 3 mars du député Ousmane Sonko, de violentes manifestations ont éclaté dans presque toutes les régions du Sénégal. L'opposant, leader du parti “Pastef“ a été accusé de viols répétés et menaces de mort par une jeune femme travaillant dans un salon de massage.



Les manifestants qui ont duré 3 jours ont causé de nombreuses destructions de biens publics comme privés. Au moins 13 personnes ont été tuées au cours des manifestations. Et selon la Croix-Rouge, près de 600 personnes ont été blessées.



Makhtar C.