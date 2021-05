Le 123ème Conseil d’Administration de la BOAD autorise de nouveaux engagements pour un montant global de 95 milliards FCFA. - adakar.com

Le 123ème Conseil d'Administration de la BOAD autorise de nouveaux engagements pour un montant global de 95 milliards FCFA. Publié le jeudi 27 mai 2021

Le Conseil d’Administration de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) s’est réuni en visio-conférence pour sa 123ème session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Serge EKUE, Président du Conseil d’Administration, Président de la BOAD.



Après avoir approuvé le procès-verbal de la 122ème réunion, tenue le 17 mars 2021, le Conseil a examiné et approuvé quatre (04) propositions de financement pour un montant global de 95 Milliards FCFA, une proposition de réaménagement de conditions de prêt et une ligne de crédit à court terme en faveur de la BOAD. Ces nouvelles approbations portent à 6 430,2 milliards FCFA, le total des engagements (toutes opérations confondues) de la BOAD depuis le démarrage de ses activités opérationnelles en 1976.



Les prêts approuvés concernent le financement partiel des projets ci-après :



Programme d’Assainissement Pluvial des Villes Secondaires (PAPVS) en République du Bénin : ville de Parakou (BOAD. Le programme global a pour objet, la construction, dans les villes secondaires, de collecteurs primaires et secondaires de drainage des eaux pluviales ainsi que l’aménagement de voies urbaines dans la zone d’influence des collecteurs projetés. Cette intervention de la BOAD porte sur la construction de 12 041 ml de collecteurs primaires et secondaires et de 1 882 ml de voies dans la ville de Parakou. L’objectif global du programme est de renforcer le réseau de drainage des eaux pluviales des villes cibles afin de contribuer à la réduction de la vulnérabilité des populations face aux risques d’inondations ainsi qu’à la réalisation d’infrastructures socio-économiques viables. Montant de l’opération : 20 Milliards FCFA.

Construction et bitumage de la Route Régionale N°11 (RR11) Kolinka-Fara-Poura carrefour au Burkina Faso. Le projet a pour objet : i) la construction et le bitumage de la route régionale n°11 (RR11), Kolinka (Embranchement RN20) –Niégo–Fara–Poura–Poura Carrefour (Embranchement RN01) sur une longueur de 92 km et une largeur de 10,20 m en section courante et de 12,20 m en traversée d’agglomération, ii) l’aménagement d’une bretelle d’accès au Centre médical de Fara sur une longueur de 2,5 km et une largeur de 10,20 m et iii) la construction de 100 km de pistes rurales. L’objectif global est de contribuer au renforcement de l’intégration économique des Régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Ouest et du Sud-Ouest. Montant de l’opération : 30 Milliards FCFA.