Relance de l'économique post-Covid19 : 80 milliards en faveur des Mpme Publié le jeudi 27 mai 2021 | Le Quotidien

Siège de la Banque mondiale.

Pour la relance économique post-Covid19, le Conseil d’administration de Banque mondiale a approuvé vendredi, un financement de 80 milliards de francs Cfa pour aider le Sénégal à améliorer la compétitivité de certaines chaînes de valeur, les capacités des micros, petites et moyennes entreprises (Mpme) et les investissements du secteur privé dans le pays. Ce financement, indique la Banque dans un communiqué, est destiné au programme gouvernemental «Ac­cé­lérer la compétitivité et la création d’emplois».

L’économie sénégalaise a été impactée par le Covid-19 à plusieurs niveaux, selon Meriem Ait Ali Slimane et Laurent Gonnet, chefs de l’équipe du projet de la Banque mondiale. Cités dans le document, ils indiquent : «Pour stimuler la reprise économique et mieux la rebâtir, il sera important de renforcer la compétitivité des secteurs-clés en mettant l’accent sur les exportations, d’améliorer la productivité des Mpme et l’adoption des technologies, et d’introduire des mécanismes de financement performants, tels que des garanties partielles de crédit et des fonds de participation publique-privée.»

L’institution de Bretton woods précise que «le programme soutiendra à la fois les petites entreprises informelles et les Pme plus formelles à travers des canaux dédiés tels que le système de garantie partielle de crédit par le biais du Fongip (Fonds de garantie des investissements prioritaires : Ndlr), l’accès au financement à long terme via le Fonsis (Fonds souverain des investissements stratégiques :ndlr) et les subventions de contrepartie pour l’adoption de technologies et l’amélioration de la productivité par le biais de l’Adepme (Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises : Ndlr). Il s’agira aussi de renforcer la compétitivité au niveau des chaînes de valeur dirigées par le ministère de l’Economie, du plan et de la coopération, incluant tous les types et toutes les tailles d’entreprises participant aux chaînes de valeur».



Par Dialigué FAYE – dialigue@lequotidien.sn