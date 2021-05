Mairie de Mermoz-Sacré Cœur : La majorité présidentielle «déterminée» à battre Barth’ - adakar.com

Barthélemy Dias

Le maire Barthélemy Dias fera face à une majorité «déterminée» à prendre la mairie de Mermoz-Sacré Cœur aux Locales du 23 janvier 2022. Alpha Baïla Guèye et Cie sont convaincus d’y arriver, mais dans l’unité.



Par Mamadou SAKINE – A Mermoz-Sacré Cœur, la coalition Benno bokk yakaar (Bby) se dit déterminée à prendre la mairie qui est depuis 2014 entre les mains de l’opposition, notamment Barthélemy Dias. Les membres de la mouvance présidentielle l’ont exprimé, samedi, au cours d’une conférence de presse tenue au siège de l’Alliance pour la République (Apr), sis à Mermoz. «Il a été indiqué que si nous sommes unis et que nous travaillons main dans la main, il n’y a aucune chance pour l’opposition de rempiler», a déclaré Alpha Baïla Guèye, coordonnateur des cadres de Benno bokk yaakaar. Responsable du Parti socialiste, il ajoute : «Au-delà des partis traditionnels qui constituent notre majorité, nous avons recensé la présence de beaucoup de conventions et de structures citoyennes qui sont venues honorer de leur présence et qui veulent travailler avec nous dans la perspective des prochaines élections, notamment locales. Donc, aujourd’hui, c’est un message de remobilisation, de massification, d’ouverture et d’élargissement de nos bases pour préparer ces prochaines élections qui sont décisives pour l’avenir de la commune.»

Par rapport à leurs chances face au maire sortant qui a un bilan non négligeable, notamment les actions sociales en cette période de Covid-19 en faveur de ses administrés, Alpha Baïla Guèye répond : «C’est une opportunité pour les populations de pouvoir donner leur point de vue sur le bilan du maire sortant. Mermoz-Sacré Cœur a une population très élitiste qui comprend les enjeux et les attentes. Et je suis sûr qu’elle ne manquera pas de le faire le moment venu.» En outre, il dénonce que leur commune se caractérise de plus en plus par une «suffocation médiatique» qui devient de plus en plus «insupportable» et qui «détourne (leurs) jeunes et (leurs) femmes de l’essentiel des politiques publiques». Les responsables de la majorité présidentielle de Mermoz-Sacré Cœur ont d’ailleurs annoncé la tenue, les 12 et 13 juin prochain, d’un forum afin de faciliter l’accès aux financements de ces couches défavorisées.



