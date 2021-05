Locales – Reprise des activités de Ldr/Yeesal à Darou Mousty : Modou Diagne Fada appelle Bby à des investitures «consensuelles» - adakar.com

Locales – Reprise des activités de Ldr/Yeesal à Darou Mousty : Modou Diagne Fada appelle Bby à des investitures «consensuelles» Publié le jeudi 27 mai 2021

Le directeur général de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (Sonacos), Modou Diagne Fada

Modou Diagne Fada fait le rappel de ses troupes en direction des Locales à Darou Mousty. Mais le leader de Ldr/­Yeesal appelle aussi les autres partis de la mouvance présidentielle à aller à des investitures consensuelles pour gagner les Locales du 23 janvier 2022.



Par Oumy LY- Correspondante – Darou Mousty est encore entre ses mains. Mais Modou Diagne Fada veut remobiliser ses militants en direction des Territoriales du 23 janvier 2022. En Assemblée générale ce week-end dans son fief, le leader de «Les démocrates réformateurs» (Ldr/Yeesal) a annoncé la reprise des activités politiques. «Je dois dire que je suis très fier des populations de Darou Mousty. Cela fait plus d’un an qu’on ne s’est pas mobilisé. Mais Ldr/Yeesal reste la principale réalité politique de la commune de Darou Mousty, surtout que nous allons vers des élections locales», a dit M. Fada. Qui a demandé à ses militants de «se rapprocher davantage» des autres membres de la coalition Benno bokk yaakaar dans toutes les communes et collectivités territoriales pour essayer de bâtir ensemble des listes consensuelles. «Nous sommes pour l’unité de la coalition et de la grande majorité présidentielle en mettant de côté nos intérêts particuliers pour pouvoir constituer des listes qui puissent prendre en charge les préoccupations des différentes localités. Et je suis sûr que ce mot d’ordre sera entendu par l’ensemble des militants et responsables de Ldr/Yeesal», a-t-il dit. Il a aussi invité les autres forces de Bby à «rester ouvertes et généreuses» pour remporter, avec Macky Sall, toutes les élections. «La première, c’était la dernière élection présidentielle et la deuxième sera les Locales de janvier 2022», a-t-il souligné. Sur sa succession au Conseil départemental de Kébémer, le directeur général de la Sonacos a fait savoir que le moment venu, son parti et les alliés vont en discuter et choisir le candidat qui a le meilleur profil.

Par rapport au grand rassemblement du Mouvement pour la défense de la démocratie (M2D) samedi, à Bignona, Modou Diagne Fada minimise. «L’opposition a le droit de s’organiser et de chercher les conditions de créer son unité. Mais pendant ce temps, nous nous concentrons sur la remobilisation de nos différents partis. Chaque parti doit remobiliser ses troupes et montrer sa force et après, ensemble, nous allons nous mettre autour d’une table et essayer de dresser des listes communes», a-t-il expliqué. A l’en croire, ils vont tenir cette même forme de mobilisation les prochains jours dans les 12 autres communes du département de Kébémer. Ce, poursuit-il, pour monter que le Ldr/Yeesal est «actif», mais aussi inviter les partis comme le Ps, l’Afp le Rewmi et autres à «suivre l’exemple» pour gagner ensemble les prochaines élections locales. «Nous pensons que la grande coalition présidentielle est la plus forte, la plus présente et la plus dynamique, et certainement celle qui va remporter haut la main la prochaine ba­taille électorale», espère M. Fada.



oumy.ly@lequotidien.sn