Allumettes, Sextape, Homosexualité : Ces scandales qui changent l'identité du Sénégal Publié le jeudi 27 mai 2021

Cette semaine est mouvementée avec des scandales qui dominent l’actualité. Les allumettes envoûtantes, des Sextapes de célébrités et la lutte contre l’homosexualité amusent la galerie.



Allumettes mystiques



On est où là, se demandent certains Sénégalais choqués par les événements qui se succèdent ces derniers temps. Commençant par les allumettes qui envoûtent les hommes, ces produits ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. Depuis hier mardi, les internautes débattent sur ce produit “mystique”.



Sextape



Dans cette même semaine, on parle encore des sextapes des célébrités. Après la vidéo de Doudou de la série Adja, c’est Ngor, l’acteur de la même série qui est victime de son erreur. Leurs vidéos intimes sont partagées en masse sur les réseaux sociaux.



Homosexualité



Au moins, il y a un aspect positif qui intéresse les Sénégalais : la lutte contre l’homosexualité. Les Sénégalais se sont levés pour combattre la légalisation de l’homosexualité. Avec l’appui et la mise en garde du Khalife des Tidianes, certains défenseurs de LGBT déclarent la guerre aux religieux.

