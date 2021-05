Communiqué du conseil des ministres de ce mercredi 26 mai 2021 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Communiqué du conseil des ministres de ce mercredi 26 mai 2021 Publié le mercredi 26 mai 2021 | Senego

© Présidence par DR

Le président Macky Sall au sommet de Paris

Paris, le 18 mai 2021 - Le chef de l`État Macky Sall a pris part au sommet de Paris sur le financement des économies africaines. Tweet

Le Président de la République, Son Excellence Macky SALL a présidé le Conseil des Ministres, ce mercredi 26 mai 2021, au Palais de la République.



A l’entame de sa communication, le Chef de l’Etat a adressé un message de félicitations et de solidarité à la communauté chrétienne, à l’occasion de la célébration de la Fête de Pentecôte, le dimanche 23 mai 2021.



Abordant son agenda diplomatique, le Président de la République a informé le Conseil de sa participation, comme Co-parrain, au Sommet de Paris sur le financement des économies africaines, le 18 mai 2021.



Le Chef de l’Etat a indiqué que son message a, entre autres, porté sur les contraintes qui pèsent sur les économies africaines, en termes d’accès aux ressources, de plafond d’endettement et de traitement de la dette, de seuil de déficit budgétaire et de perception du risque d’investissement en Afrique.