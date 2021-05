Mairie de Dakar - Khalifa Sall qualifie de “fausse“ une l’information parue à la une du journal l’Observateur - adakar.com

Mairie de Dakar - Khalifa Sall qualifie de "fausse" une l'information parue à la une du journal l'Observateur
Publié le jeudi 27 mai 2021

L’ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, a apporté un démenti formel à l’information parue à la une du journal l’Observateur, ce mercredi 26 mai 2021, faisant état d’une position prise par l’ancien leader socialiste de ne soutenir personne parmi ses collaborateurs intéressés par la mairie de Dakar lors des prochaines locales.



"Je ne désignerai personne. On ne m’entendra jamais sur le débat de candidature", a écrit le quotidien l’Observateur à sa Une. Des propos qui sont ainsi prêtés à Khalifa Ababacar Sall. Dans la note de démenti diffusée, Khalifa Sall assure que l’information est fausse. Il soutient par ailleurs n’avoir évoqué ce sujet, ni lors d’une interview ou à l’occasion d’audiences.



"Dans sa livraison du mercredi 26 mai 2021, le journal l’observateur fait état d’une position que j’aurais prise concernant le choix des candidats de la coalition Taxawu Sénégal, particulièrement à Dakar. Je tiens à préciser à l’opinion nationale et internationale, aux militants et sympathisants de notre coalition et aux citoyens qu’une telle information est fausse et ne relève pas de moi. Je n’ai accordé ni interviews ni audiences au cours desquelles ces questions ont été évoquées", a écrit l’ancien maire de Dakar.



Pour ce qui concerne les élections locales prévues pour se tenir le 23 janvier 2022, Khalifa Sall évoque la possibilité pour son mouvement politique d’y participer dans le cadre d’un grand front de l’opposition.



"Concernant les élections locales, je réaffirme notre volonté d’y participer à travers une grande coalition de l’opposition et dans toutes les circonscriptions électorales. Comme par le passé, Taxawu Sénégal en rapport et en accord avec ses alliés, trouvera aux termes de concertations franches et sincères, les meilleures formules pour créer, partout, des équipes crédibles pour porter notre projet de développement local", lit-on dans le communiqué de Khalifa Sall.



Barthélémy Dias, maire de Mermoz Sacré-Cœur, proche de Khalifa Sall, a annoncé la semaine dernière, sa candidature à la Mairie de Dakar lors des élections territoriales.



Après la révocation de Khalifa Sall de la mairie de Dakar en août 2018, à l’issue de sa condamnation dans l’affaire dite de la Caisse d’avance, c’est Soham El Wardini, un proche du responsable socialiste, 1ère adjointe au maire, qui a été élue à la tête de l’équipe municipale pour mener à son terme le mandat du maire déchu.

Soham El Wardini n’a pas encore annoncé son intention de briguer un nouveau mandat à la tête de la mairie de la ville de Dakar.



Makhtar C.