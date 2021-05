Sénégal : La production d’or s’est établie à 16 tonnes en 2020 - adakar.com





Sénégal : La production d'or s'est établie à 16 tonnes en 2020
Publié le mercredi 26 mai 2021

© Présidence par DR

Inauguration de la mine d`or de Mako dans la région de Kédougou

Kédougou, le 18 novembre 2018 - Le président de la République a procédé à l`inauguration de la mine d`or de Mako, dans la région de Kédougou. Le président Sall effectue une tournée dans la région. Tweet

Le Sénégal a produit 16,24 tonnes d'or en 2020, d'après les dernières données disponibles fournies par la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) dans son rapport 2020. Il occupe ainsi le 3ème pays dans l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) en termes de production derrière le Burkina Faso (62,14 tonnes) et la Côte d'Ivoire (33,5 tonnes).

Au Mali et au Niger, les quantités produites s'élèvent respectivement à 71,24 tonnes et 134 kg. S'agissant de la commercialisation, l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractive du Sénégal (ITIE) révèle que le total des exportations d'or du pays s'était élevé à 14,07 tonnes, représentant 341,74 milliards FCFA en 2019.

A l'échelle communautaire, la BCEAO note que les données disponibles sur les activités extractives au cours de l'année 2020 indiquent une bonne tenue des productions d'or, d'uranium et de phosphates. En effet, pour ce qui concerne la quantité d'or extraite dans l'Union en 2020, elle est estimée à 183,25 tonnes, en hausse de +7,5% par rapport à 2019, après une progression marquée de +10% en 2019.

Cette évolution, justifie le rapport de la Banque centrale, résulte de la hausse de la production au Burkina Faso (+10,8%), en Côte d'Ivoire (+2,9%), au Sénégal (+1%) et au Mali (+6,7%). Cette performance est, toutefois, atténuée par le repli de celle du Niger (-88,9%).

S'agissant des autres ressources comme la production des phosphates dans l'UEMOA, elle a également augmenté de +23,5%, en ressortant à 2,97 millions de tonnes en 2020, sous l'effet de l'augmentation de +87,8% de l'offre du Togo, évaluée à 1,32 millions de tonnes, atténuée par le fléchissement de 3,1% de celle du Sénégal.

Concernant la production d'uranium, la BCEAO note une très légère hausse de +0,3%, ressortant à 2 991 tonnes en 2020 contre 2 981 tonnes en 2019, du fait d'une baisse de la production de la SOMAIR, consécutive aux conditions défavorables du marché international.





Ibrahim WANE, Dakar