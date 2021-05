Transition du CFA vers l’ECO : Ouverture ce 26 mai 2021 à Lomé d’un Colloque scientifique pour livrer l’expertise africaine sur la question monétaire - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Transition du CFA vers l’ECO : Ouverture ce 26 mai 2021 à Lomé d’un Colloque scientifique pour livrer l’expertise africaine sur la question monétaire Publié le mercredi 26 mai 2021 | UL

© Autre presse par DR

Titre: Ouverture officielle du Colloque scientifique international sur les "Etats généraux de l`Eco"

Description: Lomé, le 26 mai 2021. Université de Lomé. Ouverture officielle du Colloque scientifique sur les "Etats généraux de l`Eco". Cette rencontre internationale se tient du 26 au 28 mai 2021 dans la capitale togolaise, sous la coordination du Pr Kako Nubukpo Tweet

Le Colloque scientifique intitulé «Etats généraux de l’Eco : quelle monnaie pour quel développement en Afrique de l’ouest ?» se tient du 26 au 28 mai à Lomé, sous la coordination de Pr Kako Nubukpo, ancien ministre togolais de la Prospective et de l’Evaluation des politiques publiques. Cette rencontre internationale de débats contradictoires se tient sous format hybride (en présentiel et en distanciel). Avec pour principale finalité d’apporter la contribution de l’expertise scientifique africaine au débat sur la question monétaire en Afrique occidentale.











En juin 2019, les Chefs d'Etat de la CEDEAO ont décidé de la mise en place de l'ECO avec deux caractéristiques flexibles pour l’ensemble des Etats de la sous-région. Une annonce officielle qui a accéléré la machine institutionnelle et politique en branle sur le sujet depuis l’adoption du «Plan d’action de Lagos d’avril 1980 de l’OUA (devenue UA) sur les questions économiques du continent africain».



Plus de 200 invités recrutés dans différents secteurs d’activité participent à ce colloque pour des débats contradictoires autour de la question monétaire, avec pour finalité de trouver la voie idoine pour créer une croissance durable et inclusive durant les prochaines années dans les Etats ouest-africains.







«Le Colloque de Lomé sur l'ECO va mettre dans le domaine public nos réflexions d’universitaires et de différents spécialistes sur la future monnaie ouest-africaine, car l'expertise africaine doit être au service de la décision des gouvernants en Afrique. C'est en partie le sens du Colloque de Lomé», souligne Pr Kako Nubukpo, Commissaire de l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine) en charge du département Agriculture, Ressources en eau et Environnement depuis mai 2021.



«Nous avons l'obligation d'éclairer nos décideurs en Afrique. D'où la ‘Feuille de route’ que nous allons soumettre aux décideurs au terme de la rencontre de Lomé», rappelle encore K. Nubukpo, Président du Comité scientifique de ce Colloque.



Les échanges et les débats de ce Colloque sont déclinés autour de 5 différents axes subdivisés eux-mêmes en plusieurs panels qui livrent une photographie globale de la question monétaire en Afrique. Avec des rapprochements établis avec d’autres zones monétaires, que ce soit en Afrique comme dans le reste du monde. Ces 5 Axes se présentent de la façon suivante : «Axe 1: Économie politique de l’Eco» ; «Axe 2: Policy mix de la zone Eco» ; «Axe 3 : Convergence et optimalité de la zone Eco» ; «Axe 4 : Eco et perspectives de développement de la CEDEAO», et «Axe 5: regards pluridisciplinaires (gestion, finance, droit, science politique, histoire, sociologie…) sur l’Eco».



En amont de la tenue de ces «Etats généraux de l’Eco», les organisateurs ont publié le 14 mai dernier un «Rapport intitulé du FCFA à l’ECO rédigé collectivement» par plusieurs universitaires pour mettre «l’expertise africaine collégialement à ce rendez-vous de l’histoire», selon leurs propres mots.







Un débat sur le CFA à Lomé pour prendre date







Le Colloque scientifique intitulé «Etats généraux de l’Eco» connaît la participation de divers intellectuels de haut vol. Les pros comme les anti-FCFA ! Entre autres la Cap-Verdienne Cristina Duarte (conseillère spéciale pour l’Afrique du SG de l’ONU), l’ex Secrétaire exécutif de la CEA, Carlos Lopes. Y sont aussi attendues les interventions de l’ex Premier ministre béninois Lionel Zinsou, Emmanuel Pinto Moreira de la BAD, Wilfrid Lauriano Do Rego, patron du CPA (Conseil présidentiel pour l’Afrique d’Emmanuel Macron), ou encore le célèbre historien du Cameroun Achille Mbembe.







Parallèlement au Colloque scientifique, se tient du 29 au 30 mai 2021 (toujours dans la capitale togolaise) un «Currency lab». Il se veut un laboratoire populaire ouvert au grand public «pour imaginer et co-créer l’Afrique de demain via des réflexions autour de la monnaie». Des expositions, des ateliers sur diverses thématiques et des pop-ups seront animés par divers artistes engagés partageant et promouvant les vertus du panafricanisme via la question monétaire.







Edem Gadegbeku