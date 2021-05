Touba : Serigne Bass met en garde ceux qui veulent ternir l’image de Khadim Rassoul - adakar.com

News Société Article Société Touba : Serigne Bass met en garde ceux qui veulent ternir l’image de Khadim Rassoul Publié le mercredi 26 mai 2021 | Le Quotidien

© aDakar.com par SB

Cérémonie officielle du Magal de Touba

Touba, le 29 octobre 2018 - La 124e édition du Magal de Touba a vécu. La cérémonie officielle de l`édition 2018 s`est tenue à Touba en présence du Khalife général des Mourides. La délégation gouvernementale a été conduite par le ministre de l`Intérieur. Tweet

Le porte-parole du Khalife général des Mourides a mis en garde toute personne malintentionnée qui veut ternir l’image du fondateur du mouridisme. C’est ainsi que Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké a précisé : «Je vais aborder un sujet qui me tient à cœur parce que dernièrement des gens parlent sur Cheikh Ahmadou Bamba alors que Serigne Touba a bénéficié de toutes les grâces divines. Il est passé par beaucoup d’épreuves avec les colons. Serigne Touba ne s’est jamais rabaissé devant le blanc. Donc cette personne est trop petite pour dénigrer et ternir l’image du fondateur du mouridisme. On est capables de laver cet affront en un jour mais on veut préserver la stabilité du pays. Donc il n’a qu’à se garder de se prononcer sur un sujet qu’il ne maîtrise pas. Plus ils dénigrent Serigne Touba, plus les personnes adhèrent à sa confrérie.»

Serigne Bassirou Abdou Khadre recevait une délégation de Serigne Dame Ndiaye qui était venue présenter une maquette d’une mosquée que ce dernier veut construire à Thiès. Le porte-parole de ladite délégation est ainsi revenu sur les ambitions de ce talibé mouride. «Serigne Dame Ndiaye veut construire une mosquée à Thiès en l’honneur du fondateur du mouridisme. Il a acheté deux terrains de titre foncier au quartier Carrière à Thiès, l’un à 70 millions de francs Cfa et l’autre à 50 millions de francs Cfa. Ce fidèle de Serigne Touba a déjà mobilisé l’argent de la construction mais chacun d’entre nous peut y participer. Parce que toutes les régions du Sénégal méritent d’avoir une mosquée comme celle de Massalikoul Djinane.»

A l’en croire, l’ouvrage sera constitué de 3 blocs dont une mosquée de R+1 pour les hommes, une autre de R+1 pour les femmes, une salle de conférence et une bibliothèque pour vulgariser les enseignements de Serigne Touba. Toutefois, Seri­gne Bas­sirou Abdou Khadre va procéder à la pose de la première pierre de la mosquée le 10 juin prochain.