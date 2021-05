Bass Abdou Khadre dément Cheikh O. Diagne: “Le ramadan s’annonçait à Serigne Touba avant de venir“ - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Bass Abdou Khadre dément Cheikh O. Diagne: “Le ramadan s’annonçait à Serigne Touba avant de venir“ Publié le mercredi 26 mai 2021 | Senego.com

© aDakar.com par DF

Cérémonie officielle du Magal de Touba

Touba, le 2 Décembre 2015 - La cérémonie officielle marquant la fin du Magal de Touba a eu lieu. Plusieurs chefs politiques, membres du gouvernement, membres du corps diplomatique ont assisté à la cérémonie. Photo: Serigne Bass Abdou Khadre, porte-parole du Khalife général des Mourides Tweet

Serigne Bass Abdou Khadre a répondu à Cheikh Oumar Diagne lors de sa déclaration en perspective de la construction d’une mosquée à Thiès-Carrière. Le porte-parole du khalife général des Mourides dément formellement les propos de Cheikh Oumar Diagne sur la relation entre Serigne Touba et les colons français.



“Il n’a pas le droit de bafouer la foi des autres…”



«Ce monsieur devrait parler de ce qu’il maîtrise. S’il ne donne pas de crédit au soufisme, c’est son droit le plus absolu mais cela ne lui donne pas le droit de bafouer la foi des autres », a-t-il d’emblée soutenu.



“C’est dommage d’attaquer les gens dans leur foi…”



Il poursuit : «Devant le colon, Serigne Touba a été toujours courageux. Même quand le colon a voulu lui donner une médaille, il a refusé. C’est dommage d’attaquer les gens dans leur foi. La communauté mouride peut régler directement ces attaques, mais elle est une communauté de paix. Ce que ce monsieur a dit sur Serigne Touba est absolument faux. Le ramadan s’annonçait à Serigne Touba avant de venir et Shahban faisait pareil avant de s’en aller et c’est Serigne Touba qui le dit personnellement.»